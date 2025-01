Einen wunderschönen guten Morgen liebe Mallorca-Liebhaber, wir begrüßen Sie zu unserer täglichen Wettervorhersage! Heute: Cala Millor am 24. Januar 2025. Ein wolkenfreier Himmel erwartet Sie, mit milden Temperaturen, die kombiniert mit einem sanften Wind, den Wintertag angenehm werden lassen. Lesen Sie weiter für weitere Details.

Temperaturübersicht für Cala Millor

Der Tag startet hier mit vorhergesagten 12.53ºC am Morgen, die Temperatur steigt im Laufe des Tages auf angenehme 17.18ºC. Auch der Nachmittag bleibt mit 14.43ºC mild, bevor die Nacht dann mit 13.01ºC einsetzt. Wir erinnern dabei an die Wintertemperaturen des Kontinents - ein wahres Paradies hier in Cala Millor, oder?

Gefühlte Temperaturen - Vertrauen Sie Ihrem Gefühl

Auch die gefühlten Temperaturen bleiben angenehm den ganzen Tag. Mit morgendlichen 12.06ºC starten wir in den Tag, steigern uns auf 16.68ºC mittags und behalten die 14.07ºC am Nachmittag. Der Abend kühlt dann auf 12.69ºC ab - immer noch mild und komfortabel für einen gemütlichen Abendspaziergang am Strand.

Atmosphärische Bedingungen und Wind

Dazu kommen ein ruhiger atmosphärischer Druck von 1020 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 66%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 7.08m/s aus 238º Richtung und erreicht Böen von 10.14m/s. Es ist also ein durchaus frischer Tag in Cala Millor zu erwarten. Der Himmel bleibt überwiegend klar mit nur 8% Wolkendecke und die Wahrscheinlichkeit von Regen liegt bei 0% - also keine Überraschungen von oben zu erwarten.

Damit schließen wir unsere Vorhersage für den heutigen Tag. Genießen Sie den wunderschönen Tag in Cala Millor! Wir melden uns morgen mit weiteren Updates!