Verabschieden Sie sich von der Winterkälte und genießen Sie die milden Temperaturen im schönen Port d'Andratx. Mit einem klaren Himmel und Temperaturen, die von 14.53ºC bis 16.8ºC reichen, bietet uns die Natur wieder einmal ein himmlisches Klima an. Bringen Sie Ihre Sonnenbrille mit und lassen Sie sich von der Wärme der Sonne und dem sanften Klang der Meereswellen verzaubern.

Temperatur-Überblick

Wir erwarten einen Morgentemperatur von etwa 15.38ºC und eine Tageshöchsttemperatur von 16.38ºC. Am Nachmittag kühlt es sich auf 15.3ºC ab, während die Nacht mit einer angenehmen Temperatur von 15.37ºC ausklingt. Perfekt für einen Abendspaziergang am Strand.

Gefühlte Temperaturen

Wie fühlt sich das Wetter an? Unsere Prognosen sagen voraus, dass das thermische Gefühl am Morgen bei 15.09ºC liegt, tagsüber bei 16.08ºC und nachmittags sowie nachts gleichbleibend bei 15.16ºC. Also, ziehen Sie sich leicht an und genießen Sie den Tag!

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Das Wetter in Port d'Andratx bietet mehr als nur klare Himmel und angenehme Temperaturen. Wir erwarten einen atmosphärischen Druck von 1020 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 77 Prozent. Der Wind wird leicht bis mäßig sein, mit Geschwindigkeiten von 5.4m/s und Böen bis zu 8.54m/s aus Richtung 187º. Die Wolkendecke bleibt bei geringen 4% und das Beste: Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0!

Es klingt nach einem idealen Tag in Port d'Andratx! Gönnen Sie sich eine Auszeit und genießen Sie das schöne Wetter unter dem klaren Himmel von Mallorca.