Der Winter in Santanyí klingt und fühlt sich nach echtem Paradies an. Bei Temperaturen, die weitaus milder sind als in vielen anderen Teilen Europas, lockt diese charmante mallorquinische Stadt mit einem klaren Himmel und angenehm milden Temperaturen. Lassen Sie uns einen detaillierteren Blick auf das zu erwartende Wetter für diesen Wundervollen Tag werfen.

Die Temperaturen

Die Temperatur in Santanyí wird, wie es für einen milden mallorquinischen Winter typisch ist, recht angenehm sein. Die minimale Temperatur des Tages liegt dabei bei milden 13.2ºC und einer maximalen Temperatur von 17.32ºC. Morgen früh dürfen wir mit 13.97ºC rechnen. Pünktlich zur Mittagszeit steigt das Thermometer dann auf angenehme 17.13ºC an. Im Verlauf des Nachmittags kühlt es leicht ab auf 14.44ºC um schließlich mit einer Temperatur von 14.02ºC in die Nacht zu starten.

Die gefühlte Temperatur

Die gefühlte Temperatur, auch als "Windchill-Faktor" bekannt, kommt aufgrund des anstehenden mäßigen Windes ins Spiel. Morgens liegt sie bei 13.56ºC, was fast identisch zur tatsächlichen Temperatur ist. Tagsüber fühlt es sich durch den leichten Wind bei 16.7ºC etwas kühler an als es tatsächlich ist. Am Nachmittag wird sie bei 14.26ºC liegen und in der Nacht dann bei 13.83ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Schließlich werfen wir noch einen Blick auf die weiteren Wetterfaktoren des Tages. Der Atmosphärendruck wird bei 1021 hPa liegen, und die Luftfeuchtigkeit beträgt 69%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5.84m/s aus Richtung 246º, mit leichten Böen, die Geschwindigkeiten von bis zu 8.44m/s erreichen können. Es sieht so aus, als hätten wir einen urtypischen mallorquinischen Wintertag vor uns - sonnig, mild und mit einer leichten Meeresbrise, die der perfekte Begleiter für lange Spaziergänge am Strand oder in der Altstadt von Santanyí ist. Eine Wolkendecke von nur 2% und eine Regenwahrscheinlichkeit von 0% runden das Bild dieses perfekten Wintertages ab.

Das Wetter in Santanyí, bereitgestellt von Ihrem erfahrenen und verlässlichen lokalen Meteorologen. Wir wünschen Ihnen einen wundervollen Tag auf unserer schönen Insel!