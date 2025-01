Wir begrüßen Sie zu unserem aktuellen Wetterbericht für Cala Rajada, die charmante Küstenstadt auf der Sonneninsel Mallorca. Heute geht es um die Wetterbedingungen am 24. Januar 2025. Der prognostizierte Wetterbericht deutet auf ein mildes Klima mit wenigen Wolken hin und ist ideal, um das herrliche Küstenpanorama von Cala Rajada zu genießen.

Die prognostizierten Temperaturen für den Tag

Die Wetterexperten kündigen einen relativ milden Tag an. Die minimale Temperatur beträgt laut Prognose 13.03ºC, während die Höchsttemperatur auf 18.19ºC steigen könnte. Speziell für den Morgen werden 13.05ºC erwartet. Bis zum Tageshöhepunkt könnte die Temperatur auf 17.35ºC ansteigen und am Nachmittag auf 15.16ºC abfallen. In der Nacht herrscht mit 13.46ºC eine angenehm kühle Atmosphäre.

Gefühlte Temperaturen im Verlauf des Tages

Mögen Sie das Gefühl von milder Kühle auf der Haut? Das erwartet Sie morgen in Cala Rajada. Die gefühlte Temperatur wird morgens bei etwa 12.58ºC liegen, tagsüber wird sie sich auf etwa 16.86ºC erwärmen und am Nachmittag rund 14.79ºC betragen. In der Nacht sinkt sie dann leicht auf etwa 13.13ºC, eine perfekte Temperatur für einen Spaziergang an der Küste unter dem Sternenhimmel.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windverhältnisse

Der atmosphärische Druck beträgt voraussichtlich 1020 hPa, und die Luftfeuchtigkeit wird bei etwa 66% liegen, was einen angenehmen Tag garantiert. Ein lebhafter Wind bläst mit einer Geschwindigkeit von 6.89m/s aus Richtung 239º und in Böen könnte er eine Geschwindigkeit von bis zu 10.85m/s erreichen. Trotz des Windes bleibt die Wetterlage stabil: Die Wolkendecke beträgt nur 16% und die Regenwahrscheinlichkeit ist 0.

Also, packen Sie Ihren Tag mit Aktivitäten im Freien, das Wetter in Cala Rajada wird Sie dabei unterstützen. Bleiben Sie mit uns auf dem Laufenden über das Wetter in Cala Rajada. Wir wünschen Ihnen ein schönes Erlebnis, bei freundlichem mallorquinischen Wetter.