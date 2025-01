An diesem Freitag zeigte sich Mallorca in einem außergewöhnlichen Licht: Große Teile der Insel waren von dichtem Nebel bedeckt, was eine faszinierende, fast mystische Atmosphäre erzeugte und eher selten vorkommt.

Der Hochnebel, ein Wetterphänomen, das entsteht, wenn Wasserdampf in der Luft zu mikroskopisch kleinen Tröpfchen kondensiert, blieb dabei harmlos – weder Niederschlag noch Verkehrsbehinderungen waren zu verzeichnen. Besonders erfreulich: Der Flughafen von Palma war nicht betroffen. Der Nebel beschränkte sich auf höhere Lagen, sodass keine Verspätungen oder Einschränkungen im Flugverkehr auftraten. Die Stadteinfahrt von Palma nahe dem Kongresspalast. In den bergigen Gegenden der Insel boten die Nebelschleier indes eindrucksvolle Szenerien. Dörfer und Gemeinden, die in tieferen Lagen liegen, verschwanden scheinbar vollständig im dichten Grau, während die Berggipfel in einem sanften, diffusen Licht erstrahlten. Von den Anhöhen bei Gènova war Palma zum Beispiel kaum sichtbar, da die Stadt unter einer dichten Nebeldecke verborgen lag. Auch Zugreisende erlebten Schauspiel Auch Zugreisende erlebten den besonderen Reiz des morgendlichen Nebels. Auf den Streckenabschnitten zwischen Petra und Sineu sowie zwischen Santa Maria und Marratxí bot die neblige Landschaft ein eindrucksvolles Bild. Eine Bushaltestelle in Palmas Meeresstadtteil El Molinar. Nach Prognosen der staatlichen Wetteragentur AEMET wird sich der Nebel im Laufe des Tages auflösen. Allerdings ist laut den Vorhersagen mit einer Wiederholung des Phänomens zu rechnen: Sowohl am Samstag, 24., als auch am Sonntag, 25. Januar, könnten sich frühmorgens erneut dichte Nebelbänke über die Insel legen. Naturfreunde und Fotografen dürfen sich somit auf weitere stimmungsvolle Momente freuen – der frühe Morgen wird auch an den kommenden Tagen die beste Gelegenheit bieten, das faszinierende Spiel von Nebel und Licht zu erleben.