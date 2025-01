Ein weiterer herrlicher Tag erwartet uns in Sóller, dem beschaulichen Paradies Mallorcas. Klares Himmelszelt so weit das Auge reicht und angenehme Temperaturen, die für eine zauberhafte Atmosphäre sorgen, ganz typisch für diese Jahreszeit. Lasst uns näher auf die Einzelheiten eingehen.

Temperaturen

Der frühe Vogel wird mit einem milden 11.94ºC am Morgen belohnt, während die Temperatur tagsüber auf erfreuliche 17.33ºC ansteigt. Am Nachmittag bleibt es mit 13.85ºC gemütlich, und die Nacht verabschiedet sich mit moderaten 13.36ºC.

Gefühlte Temperaturen

Trotz der nackten Zahlen wird es sich am Morgen wie 11.1ºC anfühlen, hingegen tagsüber eine gefühlte Temperatur von 16.71ºC erwartet. Am Nachmittag werden wir ein angenehmes Gefühl von 13.3ºC erleben, und die Nacht wird sich wie gemütliche 12.89ºC anfühlen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die heutigen Wetterbedingungen sind geprägt durch einen Atmosphärendruck von 1016 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 61%, die das Wohlgefühl auf der sonnenverwöhnten Insel noch verstärkt. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 8.09m/s in Richtung 262º und Böen von bis zu 14.23m/s. Die Wolkendecke sieht aus wie ein leeres Blatt – ganzen 0% und es gibt eine Regenwahrscheinlichkeit von 0, was bedeutet, dass unser Wetter in Sóller klar und unbeschwert bleibt.

Genießen Sie also diesen zauberhaften Tag im malerischen Sóller und lassen Sie sich von der wärmenden Wintersonne Mallorcas verwöhnen. Bleiben Sie gesund und munter und genießen Sie die Schönheit, die uns dieser Tag bietet.