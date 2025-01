Heute bietet sich Alcúdia erneut als ideales Winterreiseziel mit strahlend klarem Himmel und angenehmen Temperaturen, die an diesem 25. Januar 2025 von erfrischenden 13,37ºC in den frühen Morgenstunden auf bis zu 18,75ºC am Höhepunkt des Tages ansteigen. Der bekannte Nordwind wird mit einer Geschwindigkeit von 7,97m/s aus einer Richtung von 254º wehen und gelegentlich mit Böen von 13,31m/s auftreten.

Temperaturen im Detail

Die Temperaturen ergeben ein gemischtes Bild. Der Tag beginnt mit kühlen 13,37ºC in den Morgenstunden. Sobald die Sonne ihren Zenit erreicht, könnten wir robuste 17,88ºC spüren, bevor die Temperaturen am Nachmittag auf 15,46ºC leicht fallen. In der Nacht liegen die Temperaturen wieder bei moderaten 14,43ºC, was eine angenehme Nachtgarantie bietet.

Gefühlte Temperaturen

Aber was genau sollte man fühlen? Die gefühlten Temperaturen bieten ein recht ähnliches Bild, mit einem erwarteten Minimum von 12,75ºC am Morgen und einem Maximum von 17,26ºC am Tag. Auf dem Nachmittag wird das Wärmeempfinden auf etwa 14,76ºC sinken und in der Nacht können wir eine gefühlte Temperatur von 13,86ºC erwarten. Alles in allem ist es ein Tag, an dem man sich wohl fühlen kann.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Schließlich werden wir einen atmosphärischen Druck von 1016 hPa und einen Luftfeuchtigkeitsanteil von 59% haben. Der Wind wird konstant wehen, wobei die Böen wahrscheinlich auf bis zu 13,31 m/s ansteigen. Bei einer Wolkendecke von 0% und keiner Möglichkeit von Regen wird es ein sonniger Tag sein, ideal für alle, die das draußen genießen wollen.

Aufgrund der klaren Himmelsbedingungen und der angenehmen Temperaturen wird der 25. Januar 2025 ein großartiger Tag, um die natürliche Schönheit von Mallorca zu erkunden. Also packen Sie Ihre Wanderschuhe ein und machen Sie sich bereit für einen Tag unter dem blauen Himmel von Alcúdia!