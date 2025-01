Das malerische Fischerdorf Port d'Andratx auf unserer geliebten Insel Mallorca erwartet uns am 25. Januar 2025 mit vielseitigen Wetterbedingungen: Von einem klaren Himmel bis hin zu milden Temperaturen, die zwischen 15,36ºC und 16,58ºC pendeln. Obwohl die Monate Januar und Februar in der Regel die kältesten des Jahres auf der Insel sind, zeigt sich das Wetter in Port d'Andratx von seiner gnädigen Seite. Für diejenigen, die die frischen Morgen genießen, erwarten Sie 15,46ºC. Am Tag steigt die Temperatur leicht auf 16,13ºC und mäßigt sich am Nachmittag auf 16,11ºC. Freuen Sie sich auf einen milden Abend mit 15,68ºC.

Die tatsächlichen Temperaturwerte Unsere morgendlichen Frühaufsteher werden mit einer Temperatur von 15,46ºC empfangen, für Mittagsmenschen steigt diese auf 16,13ºC. Bei Sonnenuntergang können wir einen minimalen Rückgang auf 16,11ºC erwarten, und in den Nachtstunden wird das Quecksilber bei milden 15,68ºC ruhen. Gefühlte Temperaturen im Überblick Unser menschlicher Körper reagiert nicht nur auf die tatsächlichen Temperaturen, sondern auch auf sogenannte "gefühlte Temperaturen". Und zum Glück sind diese Zahlen in Port d'Andratx ebenso angenehm. Morgens erwartet uns ein thermisches Gefühl von 15,12ºC. Am hohen Mittag steigt dieses auf 15,84ºC und kühlt sich am Nachmittag leicht auf 15,71ºC ab. In den stillen nächtlichen Stunden können wir uns auf ein Gefühl von 15,31ºC einstellen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Für diejenigen, die sich für weitere Details interessieren: Es herrscht ein Atmosphärendruck von 1016 hPa, die Luftfeuchtigkeit beträgt 78 - definitiv in einem angenehmen Bereich. Hinzu kommt ein Wind von 11,26m/s aus 261º Richtung, der in Böen von bis zu 16,82m/s aufbricht. Unser klarer Himmel wird somit nur durch eine minimale Wolkendecke von 4% getrübt – und die Regenwahrscheinlichkeit? Ein klarer Sieger bei 0!