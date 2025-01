Freunde des milden Inselwinters aufgepasst: Santa Ponsa, eines der bei Touristen wie Einheimischen beliebtesten Orte auf Mallorca, empfängt uns am 25. Januar 2025 mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen. Trotz der Jahreszeit erwarten uns überzeugende Werte, die man sonst eher mit Frühlingsausflügen in Verbindung bringen würde.

Thermische Bedingungen: Vom Morgengrauen bis zur Mitternacht

Der Morgen startet bereits mit milden 14.29ºC und steigt über den Tag hinweg auf bis zu 16.46ºC an. Selbst der frühe Nachmittag behält mit 15.44ºC noch gemütliche Temperaturen bei. Und auch die Nacht zeigt sich von ihrer milden Seite mit durchschnittlich 15.05ºC. Eine Jacke könnte definitiv sinnvoll sein, aber für Winterverhältnisse, ist die Prognose erstaunlich mild.

Gefühlte Temperaturen: Subjektives Empfinden trifft objektive Zahlen

Das Gefühl, welches uns die Temperaturen vermitteln, variiert leicht. So wird uns der Morgen mit 13.89ºC gefühlt etwas kälter vorkommen, während die Tageshöchstwerte subjektiv bei 16.09ºC liegen. Am Nachmittag stehen 15ºC auf dem Thermometer des subjektiven Empfindens und die Nacht fühlt sich mit 14.65ºC ein wenig wärmer an, als sie objektiv ist.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Jenseits der Temperaturen

Der Atmosphärendruck beträgt 1016 hPa - absolut im Normalbereich und somit ideale Bedingungen für stabiles Wetter. Die Luftfeuchtigkeit bei 74% ist typisch für die Insel, und unterstreicht somit das Gefühl von Meer-Nähe. Der Wind weht mit einer Stärke von 10.5m/s aus Richtung 263º, was etwa auf West-Nordwest hindeutet. Besonders windempfindliche Menschen sollten aufpassen, denn es können Böen von bis zu 16.11m/s auftreten. Trotzdem, dank der nur 1%igen Wolkendecke und 0% Regenwahrscheinlichkeit, werden diese kleinen Unannehmlichkeiten die Freude am klaren Himmel kaum trüben.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass uns der Tag in Santa Ponsa mit einem klaren Himmel, angenehmen Temperaturen und einem frischen Wind, der das Mittelmeerfeeling unterstreicht, begrüßt und perfekt für lange Spaziergänge an der Küste ist. Wer also die Möglichkeit hat, sollte diesen Tag intensiv unter Mallorcas Sonne genießen.