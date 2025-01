Herzlich Willkommen zu unserer täglichen Wettervorhersage für die Metropole Palma auf der schönen Insel Mallorca. Während im Hochsommer die geballte Hitze der Sonne teils brütend heiß werden kann, erwartet uns für den 26. Januar ein überwiegend bewölkter Tag, der allerdings von angenehm milden Temperaturen geprägt ist. Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf die verschiedenen Aspekte des bevorstehenden Wetters werfen.

Temperatur Verlauf

Die erwartete minimale Temperatur für den Tag liegt bei 11.03ºC, während es am wärmsten Punkt des Tages bis auf 16.32ºC steigen kann. Am frühen Morgen können wir mit 11.2ºC starten und den Tag mit einer Hochtemperatur von 16.25ºC zur Mittagszeit erleben. In den Nachmittagsstunden kühlt es sich leicht auf 14.16ºC ab und in der Nacht erwarten uns angenehme 13.92ºC.

Gefühlte Temperaturen

Die Temperatur allein gibt oft nicht das tatsächliche Klima wieder, wie wir es wirklich fühlen. Deshalb ein Blick auf die gefühlten Temperaturen: Diese liegen morgens bei 10.39ºC, steigen zur Mittagszeit auf 15.55ºC an, bevor sie sich am Nachmittag auf 14.16ºC abkühlen und in der Nacht bei 13.82ºC liegen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit & Wind

Der vorhergesagte Atmosphärendruck für unseren Stichtag liegt bei 1021 hPa, bei einer Luftfeuchtigkeit von 62%. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 5.05m/s aus 228º wehen und Böen von bis zu 9.85m/s erreichen. Die Wolkendecke wird 79% des Himmels bedecken, ein prächtiger Anblick, jedoch mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 0%, bleibt es trocken.

Mit dieser Vorhersage im Kopf, bleibt nur zu hoffen, dass der Tag Ihnen die angenehmste Atmosphäre bietet. Bleiben Sie uns treu für die aktuellste Wetterberichterstattung in Palma und ganz Mallorca.