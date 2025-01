Guten Tag, liebe Leser! Wir hier im Wetterzentrum haben uns auf den 26. Januar 2025 vorbereitet und freuen uns, Ihnen eine ausführliche Wettervorhersage für Alcúdia, den bezaubernden Fleck auf Mallorca, bereitzustellen. Die Wetterbedingungen sollen überwiegend bewölkt sein, jedoch ohne Regen. Aber werfen wir einen genaueren Blick auf das, was Sie erwarten können.

Temperaturen: Eine Mischung aus mild und gemäßigt

Ein klimatisch angenehmer Tag erwartet uns, mit *minimalen Temperaturen von 12.42ºC* und *maximalen Temperaturen von 17.17ºC*. Der Morgen beginnt mit den erwarteten 12.9ºC und wärmt sich bis zum Tag auf 16.04ºC auf. Der Nachmittag bleibt mit 14.72ºC angenehm kühl, bevor die Temperatur in der Nacht leicht auf 14.18ºC sinkt.

Gefühlte Temperaturen: Die Sinneserfahrung des Tages

Nicht nur die tatsächlichen Temperaturen sind wichtig, sondern auch, wie sich diese anfühlen werden. Am Morgen erwarten uns gefühlte 12.31ºC, tagsüber 15.21ºC, nachmittags 14.49ºC und nachts 13.98ºC. Trotz des überwiegend bewölkten Himmels bleibt das thermische Gefühl des Tages durchweg mild und angenehm.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Über die non-Temperaturbedingten Bedingungen

Die atmosphärischen Konditionen bleiben stabil mit einem *Atmosphärendruck von 1021 hPa* und einem *Luftfeuchtigkeit-Prozentsatz von 58%*. Windliebhaber freuen sich bestimmt über die *Windgeschwindigkeiten von 8.84m/s in Richtung 210º* und *Böen von bis zu 13.58m/s*. Trotz der Wolkendecke von 58%, bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei 0, ein ideales Wetter also, um draußen und aktiv zu sein. Auch wenn überwiegend bewölkt, halten die Temperaturen Alcúdias am 26. Januar 2025 ein komfortables Gleichgewicht zwischen mild und gemäßigt. Die Aussichten sehen gut aus für alle, die an diesem Tag draußen sein möchten. Bleiben Sie sicher und genießen Sie Ihr Mallorca-Erlebnis!