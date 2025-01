Ein schöner Wintertag steht uns morgen ins Haus in der idyllischen Bucht von Cala Millor. Mit geringer Bewölkung und angenehmen Temperaturen für die Jahreszeit können wir uns auf milde Bedingungen und eine insgesamt mäßig bewölkte Lage freuen. Der Himmel wird hauptsächlich klar sein mit nur 39% Bewölkung und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0, also eine ideale Gelegenheit für einen Spaziergang entlang der Promenade oder einen entspannten Tag am Strand.

Temperaturverteilung durch den Tag Die Temperaturen starten morgens um leicht über dem Mindestwert von 12.07ºC, erwartet sind 12.15ºC. Im Laufe des Tages erfährt die Temperatur ihren Höhepunkt und erreicht einen angenehmen Wert von 15.47ºC, während sie sich am Nachmittag auf immer noch warme 14.21ºC abkühlt. Und selbst in der Nacht bleiben die Temperaturen über dem Minimum, mit einem erwarteten Wert von 13.78ºC. Gefühlte Temperaturen Ein weiterer Anhaltspunkt für das Wetter ist das thermische Gefühl, welches die Wirkung der Temperatur auf unser befinden beschreibt. Morgens wird es sich etwas kühler anfühlen bei 11.48ºC, während der Tag uns mit der Höchsttemperatur von 14.67ºC verwöhnt. Der Nachmittag und die Nacht bleiben mit Werten von 14.06ºC und 13.59ºC relativ stabil. Luftdruck, Feuchtigkeit und Wind Die weiteren Bedingungen runden das Bild für morgen ab. Der Atmosphärendruck liegt voraussichtlich bei 1021 hPa, was auf stabile Wetterbedingungen hindeutet. Die relative Luftfeuchtigkeit von 61% ist recht gering, das trägt zur allgemeinen Wohlfühl-Atmosphäre bei. Der Wind wird eine Geschwindigkeit von 8.57m/s aufweisen, mit Böen die bis zu 13.95m/s erreichen können, aus Richtung 227º. Genießen Sie also das Wetter in Cala Millor, und machen Sie das Beste aus diesem schönen Wintertag!