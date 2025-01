Inmitten von größtenteils nassen und kalten Januarbedingungen bietet Port d'Andratx auf Mallorca ein eher mildes und bewölktes Bild. Wie ein sanftes, ruhiges Gemälde wirkt das Wetterbild heute: "nubes", heißt es im Spanischen, wenn die Wolken am Himmel dominieren. Mit Temperaturen, die sich angenehm an der 15-Grad-Marke bewegen, verspricht der Tag zwar keine Sonnenbräune, aber dennoch ein wohliges Klima, das typisch für die Insel ist.

Temperaturen auf einen Blick

Der heutige Tag präsentiert sich mit einem Temperaturbereich zwischen 14.5°C und 15.77°C. Der Morgen verspricht 14.54°C, während wir am Tage mit 15.59°C und am Nachmittag mit 15.24°C rechnen können. Und auch die Nacht bleibt mild mit 15.18°C.

Gefühlte Temperaturen - Gemütlichkeit trotz Wolken

Das thermische Wohlbefinden spielt eine entscheidende Rolle in unserer täglichen Wettererfahrung. Trotz der morgendlichen Wolkenlage fühlt sich das Wetter mit einer Temperatur von 13.96°C angenehm an. Tagsüber erreicht das Gefühlsthermometer angenehme 15.06°C, nachmittags 15.27°C und nachts sinkt es leicht auf 15.1°C. Ein eher sanfter Winter auf unserer schönen Baleareninsel.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind – Spielerische Elemente des Wetters

Der Atmosphärendruck liegt stabil bei 1021 hPa, und die Luftfeuchtigkeit beträgt 71%, was den heutigen Tag allgemein angenehm und keineswegs trocken gestaltet. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 8.25m/s aus der Richtung 204° und könnte in Böen sogar 12.15m/s erreichen. Also, halten Sie Ihren Hut fest! Eine Wolkendecke von 88% verleiht dem Himmel sein bewölktes Aussehen. Regen wird aber nicht erwartet, die Wahrscheinlichkeit beträgt 0.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der heutige Tag in Port d'Andratx trotz der Wolken durchaus angenehm wird. Also warum nicht einen gemütlichen Spaziergang machen und die hinreißenden Ausblicke auf die mallorquinische Landschaft genießen? Man sagt nicht umsonst: "Auch wenn der Himmel voll Wolken ist, kann die Sonne immer noch strahlen."