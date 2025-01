Guten Tag, liebe Mitbürger! In Palma zeigt der Himmel heute, am 28. Januar 2025, seine launische Seite. Leichter Regen ist über der Stadt zu erwarten, doch die Temperaturen bleiben überraschend mild. Trotz des düsteren Himmels ergibt sich ein kalendarisch angemessenes Wetterbild für Palma, ein moderate Mischung aus Wolken, Niederschlag und milden Temperaturen.

Temperaturspektrum: Gemäßigte Ausschläge und eine sanfte Winteratmosphäre

Die Spanne der Temperaturen bewegt sich heute zwischen minimalen 11.87ºC und maximalen 16.99ºC. Am Morgen erwartet uns ein immer noch kuschelige 12.64ºC, tagsüber ist mit etwa 13.58ºC zu rechnen. Die kühle Erfrischung kommt am späten Nachmittag mit moderaten 11.87ºC und am Abend bleibt es mit 12.36ºC relativ mild.

Gefühlte Temperaturen: Eine Prise Winterluft

Auch die gefühlten Temperaturen bewegen sich innerhalb der kalten, aber erträglichen Range. Morgens fühlt es sich wie 11.6ºC an, während es im Laufe des Tages auf um die 12.59ºC klettert. Nachmittags kühlt es sich ab auf gefühlte 10.63ºC. Nachts erwartet uns schließlich eine minimale gefühlte Temperatur von 11.37ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Stürmische Böen und ansteigender Luftdruck

Der Luftdruck beträgt heute 1016 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 61%. Der Wind ist mit 13.89m/s recht stark und kommt aus der Richtung 268º. Es ist mit Böen von bis zu 21.94m/s zu rechnen - also ein guter Tag, um den Schirm zu Hause zu lassen und die Regenjacke anzuziehen.

Die Wolkendecke verhüllt 24% des Himmels und es besteht eine Regenwahrscheinlichkeit von 100%, was den heutigen Tag zu einem verregneten macht. Also packen Sie Ihre Regenkleidung aus und machen Sie das Beste aus dem typisch mallorquinischen Winterwetter.

Vergessen Sie nicht, auch Morgen wieder hereinzuschauen, um mehr über die Wetterlage in Palma zu erfahren. Bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich auf!