Wir starten in einen Tag in Cala Millor, der vom klar-bluehim Himmel dominiert wird. Als lokaler Wetterbeobachter berichten wir Ihnen, dass sich die Mallorquiner und Besucher auf einen Tag mit angenehmen Temperaturen einstellen können. Der Höchstwert klettert heute bis auf angenehme 17,47ºC.

Ein Pulsierender Temperaturtag

Der Morgen sieht frische 12,85ºC, kurz nach Sonnenaufgang an diesem Januartag. Jedoch wird es im Laufe des Tages wärmer, während die Temperatur auf 14,17ºC steigt. Am Nachmittag machen wir einen leichten Rückgang auf 11,98ºC wahr, wobei die Temperaturen in der Nacht mit 11,89ºC relativ konstant bleiben.

Wie es sich tatsächlich anfühlt

Trotz der Temperaturen, die wir von unseren Instrumenten ablesen, versteht jeder, dass das, was auf der Haut tatsächlich gefühlt wird, eine andere Sache ist. Wir rechnen mit gefühlten Werten von 11,78ºC am Morgen, 13,03ºC zur Mittagszeit, 10,88ºC am Nachmittag und schließlich einer nicht wesentlich anderen gefühlten Temperatur von 10,83ºC in der Nacht.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Eine der meisten geschätzten Eigenschaften hier in Cala Millor ist die luftige Atmosphäre. Heute registrieren wir einen Atmosphärendruck von 1016 hPa und eine entspannte gemäßigte Luftfeuchtigkeit von 53%. Das Wetter wird durch einen spürbaren Wind mit einer Geschwindigkeit von 13,79m/s in Richtung 269º und Böen von bis zu 21,01m/s betont. Interessant zu wissen ist auch, dass die Wolkendecke kaum sichtbar ist bei 1% und dass die Regenwahrscheinlichkeit für den heutigen Tag glücklicherweise bei null bleibt. Während Sie diesen Tag genießen, bleiben wir wachsam und halten Sie über alle Wetterveränderungen am Laufenden. Wir wünschen allen Bewohnern und Besuchern in Cala Millor einen wunderschönen und angenehmen Tag.