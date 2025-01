Am 28. Januar 2025 erwartet uns in Santa Ponsa, Mallorca, ein typischer Wintertag mit wechselhaftem Wetter. Der Himmel bleibt überwiegend bedeckt, wobei sich die Wolkendecke auf etwa 29% beläuft. Die Hauptattraktion des Wetters an diesem Tag wird ein leichter Regen sein, der die Landschaft in eine frische Atmosphäre taucht. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei beachtlichen 99%, sodass wir den Regenschirm keinesfalls zu Hause lassen sollten.

Temperaturen in Santa Ponsa Die Temperaturen in Santa Ponsa bewegen sich in einem recht moderaten Bereich. Die minimale Temperatur beträgt 12,97ºC, während sie im Höchstfall auf 17,15ºC steigen wird. Während des Tages variieren die Werte nur geringfügig - so können wir am Morgen mit 13,33ºC rechnen, am Tag mit 13,38ºC, am Nachmittag etwas kühler mit 12,97ºC und in der Nacht mit 13,11ºC. Insgesamt ein eher mildes Bild für die Jahreszeit. Gefühlte Temperaturen Das thermische Gefühl, also wie wir die Temperaturen tatsächlich empfinden, liegt etwas unter den tatsächlichen Werten. Morgens werden wir eine wahrgenommene Temperatur von 12,39ºC spüren, tagsüber 12,42ºC, nachmittags 11,84ºC und in der Nacht 12,2ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Die weiteren meteorologischen Daten für den 28. Januar 2025 in Santa Ponsa, Mallorca, sind ebenfalls von Interesse. Der atmosphärische Druck wird bei 1017 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit bei 63%. Der Wind wird mit 15,27m/s aus Richtung 278º wehen, und in Böen kann er sogar Geschwindigkeiten von 22,56m/s erreichen. Spannende Wetterbedingungen für einen Spaziergang - natürlich mit angepasstem Regenmantel und Schutz vor Wind. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag!