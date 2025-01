Der heutige Tag, der 28. Januar 2025, wird in Cala Rajada insgesamt klar und sonnig verlaufen, mit einer angenehmen Brise, die den Tag noch erfrischender gestaltet. Das Wetter ist ideal, um einen Tag im Freien zu verbringen. Unsere Wetterdaten für den Tag zeigen eine minimale Temperatur von 12,51ºC und eine maximale von 17,89ºC.

Temperatur Shifts im Tagesverlauf

Morgenstund hat Gold im Mund, wie das Sprichwort sagt, und dies trifft in Cala Rajada sicherlich zu. Wir erwarten einen Start in den Tag mit angenehmen 13,58ºC. Im Laufe des Tages, während die Sonne ihren Zenit erreicht, wird die Temperatur auf 14,44ºC ansteigen. Am Nachmittag sinkt die Temperatur leicht auf 12,56ºC, und auch in der Nacht bleibt es mit 12,52ºC angenehm mild.

Gefühlte Temperatur über den Tag

An jedem Tag gibt es immer eine Diskrepanz zwischen der tatsächlichen und der gefühlten Temperatur. Heute wird die gefühlte Temperatur am Morgen bei 12,64ºC liegen und während des Tages auf 13,35ºC ansteigen. Am Nachmittag sinkt das gefühlte Temperaturempfinden auf 11,52ºC, während es in der Nacht bei etwa 11,55ºC bleibt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Wetterbedingungen in Cala Rajada werden heute durch einen Atmosphärendruck von 1016 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 54% gekennzeichnet sein. Es wird eine Brise mit einer Geschwindigkeit von 13,38 m/s aus westlicher Richtung (268º) wehen, mit Böen, die sogar bis zu 20,57 m/s erreichen können. Interessant ist, dass trotz dieser Windgeschwindigkeiten die Wolkendecke nur 1% beträgt und die Regenwahrscheinlichkeit bei 0 liegt, was den heutigen Tag zu einem perfekten Tag für Outdoor-Aktivitäten macht.