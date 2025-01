Im Herzen des Mittelmeerraums zeigt sich die mallorquinische Hauptstadt Palma mit einem überwiegend bewölkten 29. Januar. Trotz des wolkenverhangenen Himmels, der 51% der Fläche bedeckt, verspricht der Tag eine relativ milde Temperaturspanne von 10,26 °C bis 13,6 °C. Dieser verheißungsvolle Wetterverlauf für Palma zieht sich den ganzen Tag über hin, mit leicht abnehmenden Temperaturen am Nachmittag und – überraschenderweise – einer geringen Erhöhung in der Nacht.

Temperaturen in Palma: Von 10,26°C bis 13,6°C

Die Tageslichtstunden beginnen mit einer morgendlichen Temperatur von 10,78 °C und steigen auf 13,53 °C am Mittag. Aufgrund des wolkenreichen Himmels sinkt das Thermometer am Nachmittag auf 11,96 °C, bevor es in der Nacht langsam wieder auf 12,34 °C ansteigt.

Gefühlte Temperaturen: Milder als erwartet

Im Vergleich zu den tatsächlichen Temperaturen liegt das thermische Empfinden etwas darunter. Am Morgen fühlt es sich an wie 9,61 °C, steigt während des Tages auf 12,48 °C und fällt nachmittags auf 11,17 °C. In der Nacht liegt das gefühlte Thermometer bei durchaus angenehmen 11,67 °C.

Atmosphärendruck, Feuchtigkeit und Wind: Hervorzuheben sind kräftige Böen

Mit einem Atmosphärendruck von 1019 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 59% sind die Gegebenheiten zum Atmen ideal. Was die Windbedingungen betrifft, werden Windgeschwindigkeiten von 12,22 m/s aus einer Richtung von 303° erwartet, wobei Windböen von bis zu 18,31 m/s auftreten können. Trotz der bewölkten Bedingungen ist die Regenwahrscheinlichkeit mit nur 5% äußerst gering.