Einen schönen guten Tag an alle Wetterbegeisterten und Sonnenanbeter im zauberhaften Alcúdia. Ein Blick auf die aktuelle Wetterlage für den heutigen 29. Januar 2025 verrät uns: Alcúdias Winter zeigt sich von seiner milden Seite. Mit mäßiger Bewölkung und angenehmen Temperaturen lässt es sich aushalten. Die Wolkendecke beträgt 27%, daher bleibt es trocken - die Regenwahrscheinlichkeit ist heute bei 0. Dafür können wir uns auf angenehme Temperaturen und eine frische Brise freuen.

Temperaturdetails: Wunsch und Wirklichkeit

Beginnen wir im Detail mit dem Temperaturverlauf des Tages. Der Morgen startet mit frischen 10.84ºC. Im Laufe des Tages steigen die Temperaturen auf ein Maximum von 14.51ºC. Am Nachmittag erwartet uns dann ein leichter Abfall auf 11.36ºC, bevor die Temperaturen abends auf angenehm milde 12.18ºC klettern.

Thermisches Gefühl: So fühlt sich der Tag an

Nun, wie es in der meteorologischen Fachsprache heißt, zu den "gefühlten" Temperaturen. Morgens fühlt es sich ein wenig kühler an, mit 9.76ºC. Mit dem Tageshöhepunkt liegen wir bei gefühlten 13.53ºC. Am Nachmittag fühlt sich die Temperatur mit 10.3ºC etwas kühler an und am Abend bei 11.41ºC bleibt das Gefühl einer kühlen aber angenehmen Nacht.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Das volle Wetterpaket

Kommen wir jetzt zu den weiteren Elementen unseres Wetterberichts. Der Luftdruck heute liegt bei 1018 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt 58%. Und wie steht es um die Windverhältnisse? Nun, der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 14.8 m/s aus Richtung 301º, mit Böen von bis zu 19.51 m/s. Verlassen Sie sich also auf Ihren Meteorologen des Vertrauens und genießen Sie den Tag in Alcúdia. Ob mit einem heißen Kaffee im Café oder einem Spaziergang an der frischen Luft - das Wetter spielt mit!