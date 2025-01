Die Wetterprognose für den 29. Januar 2025 in Cala Millor verspricht einen milden Winter mit mäßiger Bewölkung. Unsere kleinen Veränderungen der Temperatur von niedrigen 10.52ºC bis zu maximalen 13.61ºC zeigen sich während des ganzen Tages konstant. Zudem können wir uns auf eine angenehm niedrige Regenwahrscheinlichkeit von 0% freuen. Die Wolkendecke wird jedoch mit 33% leicht zugenommen.

Die Temperaturen im Überblick

Mit einer prognostizierten Minimaltemperatur von 10.52ºC und einer Maximaltemperatur von 13.61ºC wird Cala Millor einen relativ milden Tag erleben. Morgens erwarten uns 10.95ºC, im Laufe des Tages steigen sie auf 13.17ºC, während es am Nachmittag auf 12.3ºC und in der Nacht auf 12.56ºC abkühlen wird.

Gefühlte Temperaturen und thermische Bequemlichkeit

Das thermische Empfinden, das sowohl von der tatsächlichen Temperatur als auch von anderen Faktoren wie Wind und Luftfeuchtigkeit beeinflusst wird, liegt morgens bei 9.8ºC, steigt tagsüber auf 12.16ºC, geht nachmittags auf 11.49ºC zurück und erreicht nachts 11.93ºC. Diese Werte versprechen trotz der Jahreszeit einen gewissen Grad an thermischer Bequemlichkeit.

Wind, Atmosphärendruck und Luftfeuchtigkeit

Wind-Enthusiasten können sich auf eine mäßige Brise freuen: Der voraussichtliche durchschnittliche Wind wird 13.26m/s betragen, mit Böen von bis zu 18.97m/s in Richtung 246º. Der Atmosphärendruck bleibt stabil bei 1020 hPa, während die relative Luftfeuchtigkeit bei angenehmen 62% liegen wird, was das Wetter in Cala Millor am 29. Januar 2025 relativ trocken und angenehm macht.