Im wunderschönen Port d'Andratx scheint uns Mutter Natur am 29. Januar einen eher wolkigen Tag mit leichtem Regen zu bescheren. Die Temperaturen sind mild, wie sie für unsere Mittelmeer-Metropole so typisch sind und dazu gepaart mit einer frischen Brise, die über das Meer weht. Bereiten Sie sich also auf einen gemütlichen Tag mit leichter Garderobe und eventuell einem Regenschirm vor.

Die Temperaturdetails Die Temperaturen bewegen sich den ganzen Tag innerhalb eines angenehmen Bereichs. In der Früh erwartet uns eine milde 13.5ºC, die sich im Tagesverlauf minimal ändert mit dem Spitzenwert von 14.07ºC am Nachmittag und einem Nachtminimum von 14.25ºC. Die mich minimale Temperatur beträgt 12.99ºC und die maximale 14.86ºC. Die gefühlten Temperaturen Natürlich kennen wir alle das Phänomen, dass die tatsächliche Temperatur nicht immer die ist, die wir fühlen. Am Morgen fühlt sich die Temperatur etwa wie 12.34ºC an, während sie tagsüber auf 12.46ºC ansteigt. Am Nachmittag erwärmt sich das Gefühl auf 13.2ºC und steigert sich leicht in der Nacht auf 13.56ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Belüftet wird unser Tag durch einen Wind mit einer Geschwindigkeit von 13.57m/s und Böen, die bis zu 18.39m/s erreichen können. Die Richtung des Windes beträgt dabei 303º. Der atmosphärische Druck liegt bei 1019 hPa und die Luftfeuchtigkeitsprozentsatz bei 63. Trotz der Leichtigkeit des Regens beträgt die Wolkendecke 69% und die Regenwahrscheinlichkeit liegt mäßig bei 54%. Fazit: Ein eher gemütlicher, wolkiger Tag in Port d'Andratx, der gelegentlich von leichtem Regen geküsst wird und Temperaturen bietet, die zum Spazierengehen einladen.