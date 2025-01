Ein leichter Regen wird Santanyí, einer der malerischen Orte auf Mallorca, am 29. Januar 2025, erfrischen. Das Thermometer wird Minima von 10.67°C und Maxima von 14.26°C zeigen. Der Tag beginnt mit 11.28°C am Morgen, steigt auf 13.93°C am Tag und sinkt leicht auf 13.06°C am Nachmittag, um dann auf 13.55°C in der Nacht zu steigen.

Temperaturdetails Die kühle Wintertemperatur Mallorcas in Santanyí beginnt am Morgen mit erwarteten 11.28°C, steigt tagsüber auf 13.93°C, fällt nachmittags auf 13.06°C und steigt nachts langsam auf 13.55°C an. Gefühlte Temperaturen Wie sich die Temperatur anfühlt, kann manchmal wichtiger sein als die tatsächliche Temperatur. Am Morgen wird es sich wie 10.16°C anfühlen, während am Tag die Temperatur auf gefühlte 12.89°C steigt. Am Nachmittag wird das Gefühl auf 12.48°C sinken und in der Nacht wird es sich wie 13.02°C anfühlen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der Atmosphärendruck wird bei stabilen 1019 hPa liegen. Die Luftfeuchtigkeit wird auf einem Niveau von angenehmen 58% liegen. Für diejenigen, die den Wind lieben, wird er mit einer Geschwindigkeit von 11.93m/s aus der Richtung von 251° wehen, mit Böen, die bis auf 18.01m/s steigen können. Obwohl es bewölkt sein soll, mit einer Wolkendecke von 25%, bleibt das Risiko für Regen mit einer Wahrscheinlichkeit von nur 20% recht niedrig. Trotz der kühlen Temperaturen und des leichten Regenrisikos, bietet der Tag also immer noch eine gute Möglichkeit, die Schönheit von Santanyí zu erkunden. Ein bisschen Regen sollte die Bewohner und Besucher dieses wunderbaren Ortes nicht abschrecken - es ist nur eine weitere Facette des charmanten mallorquinischen Winterwetters.