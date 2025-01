Der malerische Urlaubsort Santa Ponsa auf Mallorca präsentiert sich heute mit einem eher kühlen und regnerischen Antlitz. Die minimalen Temperaturen bewegen sich um die 12,29ºC, steigen jedoch im Tagesverlauf auf maximal 14,11ºC an. Zusätzlich zu diesen körperlich wahrnehmbaren Temperaturen wollen wir uns auch die gefühlten Temperaturen, den Luftdruck, die Luftfeuchtigkeit und die Windverhältnisse genauer ansehen.

Die Temperaturen im weiteren Tagesverlauf

In den Morgenstunden liegt die Temperatur bei etwa 12,33ºC und steigt tagsüber auf ca. 13,45ºC an. Der Nachmittag verzeichnet eine leichte Abkühlung auf 13,2ºC, während die Temperaturen in der Nacht wieder leicht auf 13.28ºC ansteigen.

Gefühlte Temperaturen für ein vollständiges Wettererlebnis

Die gefühlte Temperatur - ein Gewicht aus Lufttemperatur, Windgeschwindigkeit und Luftfeuchtigkeit - liegt am Morgen bei etwa 11,16ºC. Im Tagesverlauf steigt sie auf ca. 12,42ºC an und sinkt nachmittags leicht auf 12,35ºC. Sobald die Nacht hereinbricht, erleben wir ein leichtes Ansteigen auf 12,57ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Weitere Einflussfaktoren für unser Klimaerleben

Die atmosphärischen Bedingungen sind gekennzeichnet durch einen Atmosphärendruck von 1019 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 60 Prozent. Ein lebhafter Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 13,25m/s aus Richtung 306°, wobei Windböen von bis zu 18,58m/s auftreten können.

Die Wolkendecke beträgt heute 61%, was die sonnigen Abschnitte etwas einschränken wird. Doch trotz des bedeckten Himmels bleibt der Regen eher die Ausnahme: Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 38 Prozent, was uns einen eher leichten Regen beschert.

Abschließend lässt sich sagen: Der 29. Januar in Santa Ponsa wird von leichtem Regen und erfrischenden Temperaturen geprägt sein. Also packen Sie Ihren Regenschirm ein und genießen Sie die natürliche Schönheit dieser außergewöhnlichen Insel, auch wenn der Wettergott nicht vollends auf unserer Seite ist. Bleiben Sie sicher und warm!