Willkommen zu unserem täglichen Wetterbericht, heute für das malerische mallorquinische Städtchen Sóller am 30. Januar 2025. Als Bewohner oder Besucher der Gegend können Sie sich auf einen Tag mit leichtem Regen und milden Temperaturen einstellen. Während wir uns im winterlichen Januar befinden, bleibt das Klima auf Mallorca angenehm und bietet perfekte Bedingungen für alle, die trotz der niedrigeren Temperaturen die Schönheit der Insel genießen möchten.

Temperaturvorhersage – Milde Frische

Der Januartag in Sóller beginnt mit einem kühlen Morgen und erwarteten 9.36ºC. Wie für unsere Winter typisch, wird das Thermometer im Verlauf des Tages auf angenehme 13.77ºC steigen und am Nachmittag auf 8.68ºC fallen. Nicht zu vergessen: Der Abend bleibt kalt, aber erträglich mit Nachtwerten von 8.71ºC.

Gefühlte Temperaturen - Komfortables Winterklima

Trotz der nominellen Temperaturen, das thermische Empfinden – oder die "gefühlte" Temperatur, unter Berücksichtigung von Wind- und Feuchtigkeitseinflüssen – bleibt komfortabel. Mit gefühlten 9.36ºC am Morgen, 12.69ºC in der Tagesmitte, 8.68ºC am Nachmittag und 7.5ºC zur Nachtzeit sorgt das Wetter in Sóller für ein entspanntes Wintererlebnis.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind - Leicht und angenehm

Fokussieren wir uns nun auf die atmosphärischen Bedingungen. Der Atmosphärendruck beträgt 1014 hPa und die Luftfeuchtigkeitsrate liegt bei 57%, was eine angenehme Luftqualität sicherstellt. Das Windbild wird durch ruhig wehende Winde gekennzeichnet, die mit 3.26 m/s aus 275º Richtung wehen, und Böen, die bis zu 4.47 m/s erreichen können. Hinsichtlich der Wolkendecke müssen wir von einer bedeckten Rate von 58% ausgehen. Abschließend bietet der Tag eine Regenwahrscheinlichkeit von 74%, was bedeutet, dass leichte Schauer über Sóller hinwegziehen werden. Doch dies sollte Ihren Tag nicht trüben, denn wie heißt es so schön? Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung! Also holen Sie Ihre Regenjacke heraus und genießen Sie die frische Luft von Sóller. Bleiben sie dran für weitere Wetterupdates und haben Sie einen schönen Tag!