Das malerische Küstenparadies Alcúdia auf Mallorca bietet am 30. Januar 2025 ein sanftes und frisches Wetterprisma. Ein Gemälde aus grau-blauen Wolken, die sich mächtig am Himmel tummeln, stellt einen malerischen Kontrast zu der gewöhnlich herrschenden sonnigen Idylle dar. Leichter Regen zaubert eine Inselatmosphäre mit neuer Lebendigkeit, begleitet von Temperaturen, die zwischen 10,26ºC und 14,89ºC schwanken.

Temperaturprofil des Tages

Die Inselbewohner und Besucher von Alcúdia beginnen ihren Tag mit milden 12,39ºC am Morgen. Der Tag erreicht seinen Höhepunkt bei gemäßigten 14,89ºC, einer idealen Temperatur für den Genuss eines heißen Kaffees in einem der zahlreichen Strandcafés. Der Nachmittag kühlt auf angenehme 11,3ºC ab, und die Nacht begrüßt uns mit frischen 10,26ºC, perfekt für eine ruhige Nacht mit dem sanften, beruhigenden Geräusch der Regentropfen im Hintergrund.

Gefühlte Temperaturen

Obschon der Regen auf die Insel fällt, bleibt das Temperaturgefühl weitgehend ausgeglichen. Der Morgen bringt ein thermisches Gefühl von 11,59ºC mit sich, während die gefühlte Hitze am Tag bei 13,79ºC liegt. Der Nachmittag wird sich mit 10,34ºC etwas kühl anfühlen, und die Nacht bringt ein leicht erfrischendes Gefühl mit 9,35ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Das Wetter in Alcúdia am 30. Januar 2025 wird von einem stabilen atmosphärischen Druck von 1014hPa geprägt sein. Dabei hält sich die Luftfeuchtigkeit bei einem gemäßigten Niveau von 52 Prozent. Die Insulaner können sich auf einen ziemlich kräftigen Wind einstellen, der mit einer Geschwindigkeit von 6,6m/s aus Richtung 208º weht. Böen werden laut Vorhersage sogar bis zu 10,56m/s erreichen. Es bleibt also eine leichte Brise, die an den regnerischen Abendstunden eine ganz besondere Note verleiht.

Auf das spannende Schauspiel einer 70-prozentigen Wolkendecke können sich die Bewohner und Besucher von Alcúdia freuen. Und mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 76 Prozent hätten sie fast behaupten können, es ist kein Tag auf Mallorca, wenn es nicht mindestens einmal regnet - im Winter zumindest.