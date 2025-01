Im charmanten Dorf Santanyí auf Mallorca prägt heute, 30. Januar 2025, ein zur Abwechslung herbstliches Klima das Bild. Ein leichter Regen zieht über die Insel und bringt kühlere Temperaturen mit sich, eine willkommene Erfrischung, die dem sonst so milden Wettergeschehen einen prägnanten Kontrast verleiht.

Tagesschwankungen der Temperaturen

Die Temperaturen heute in Santanyí zeigen ein typisches Muster für kühle Tage. Die minimale Temperatur beträgt 10.32ºC, und sie steigt auf maximal 13.88ºC an. Der Morgen startet mit 11.03ºC, erreicht zur Mittagszeit den Höhepunkt mit 13.87ºC und fällt am Nachmittag zurück auf 11.31ºC. Mit Einbruch der Dunkelheit können wir eine weitere Absenkung auf 10.32ºC erwarten.

Gefühlte Temperaturen im Laufe des Tages

Natürlich kann die gefühlte Temperatur von der tatsächlich gemessenen Temperatur abweichen. Der leichte kalte Wind trägt zur Wahrnehmung bei. Die gefühlte Temperatur liegt am Morgen bei 10.25ºC und steigt im Laufe des Tages auf 12.85ºC. Am Nachmittag sinkt sie wieder auf 10.19ºC und erreicht in der Nacht einen Tiefpunkt von 9.18ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Aber das Wetter ist mehr als nur Temperatur. Der atmosphärische Druck in Santanyí beträgt heute 1014 hPa, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 59 %. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 8.57 m/s aus Richtung 247º, mit Böen, die bis zu 9.32 m/s erreichen. Ein dezenter Wind, der Ihnen einen Hauch von Frische ins Gesicht weht.

Die Wolkendecke über Santanyí bleibt heute mit 100% bedeckt. Und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 87%. Also, wer das sonnige Mallorca gewohnt ist, der wird heute wohl den Regenschirm nicht vergessen, um einen trockenen Fuß behalten zu können. Bleiben Sie wachsam, passen Sie sich den Wetterbedingungen an und machen Sie trotz des Regens das Beste aus Ihrem Tag in Santanyí.