Ein typisch mediterranes Mildklima bietet uns Santa Ponsa. Auch wenn wir uns mitten im Winter befinden, bleiben die Temperaturen erfreulich mild mit Werten zwischen 10,3 °C und knapp unter 14°C. An diesem 30. Januar in Santa Ponsa erwartet uns leichter Regen, doch wie wir wissen, bringt der Regen auf Mallorca stets eine belebende Frische und lässt die Insel in ihren schönsten Farben erstrahlen.

Temperaturen: Von morgens bis nachts

Beginnen wir mit einem Blick auf die thermische Entwicklung im Verlauf des Tages. Morgens dürfen wir in Santa Ponsa mit erfreulichen Temperaturen von 12,81°C rechnen. Der Tag erreicht mit 13,85°C seinen Höhepunkt. Am Nachmittag erwarten wir einen leichten Rückgang auf 11,74°C und in der ruhigen Nacht sinkt das Thermometer bis auf 10,3°C.

Gefühlte Temperaturen: Doch etwas frischer

Nun schauen wir auf die gefühlten Temperaturen und hier zeigt sich, dass der Wind und das Wettergeschehen doch etwas Einfluss nehmen. So liegt das Thermometer morgens bei gefühlten 11,97°C. Im Tagesverlauf erwarten wir eine gefühlte Temperatur von 12,91°C, während diese nachmittags auf 10,69°C und in der Nacht auf 9,32°C abkühlt. Es empfiehlt sich also durchaus, eine wärmere Jacke parat zu haben.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ein Blick auf weitere Parameter

Der atmosphärische Druck wird relativ stabil bei 1015 hPa liegen. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 62 Prozent bleiben wir in einem angenehmen Bereich. Doch Vorsicht vor Böen! Der Wind weht mit 6,52 m/s und könnte in Böen auf bis zu 8,17 m/s ansteigen. Die Windrichtung liegt bei 233 Grad und auch wenn sich der Himmel mit einer Wolkendecke von 42% präsentiert, liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei 49 Prozent.

Insgesamt erwartet uns in Santa Ponsa also ein wettertechnisch interessanter Tag. Also packen Sie den Regenschirm ein und genießen Sie die mediterrane Frische, die uns der leichte Regen beschert. Bleiben Sie stets informiert mit unseren regelmäßigen Wetterupdates.