Willkommen zu unserem täglichen Wetterbericht für Palma, der Hauptstadt unserer geliebten Insel Mallorca. Einmal mehr teilen wir alle wissenswerten Details über die Wetterlage am 31. Januar 2025. Während einem Anfang des Jahres in Deutschland meist frostige Temperaturen erwarten, blicken wir auf ein eher mildes Szenario mit leichtem Regen. Machen Sie sich bereit für kühlere, jedoch noch begehbar Temperaturen mit maximal 13.78ºC und minimal 8.53ºC. Trotzdem sollten Sie auf leichten Regen vorbereitet sein.

Temperaturübersicht

Um unseren Lesern einen detaillierteren Einblick in die Temperaturen zu bieten, schauen wir uns die verschiedenen Tageszeiten an. Bereits am frühen Morgen startet der Tag in Palma mit um die 9.65ºC. Über den Tag hinweg erwärmt sich die Luft auf angenehme 13.53ºC und kühlt am Nachmittag auf 9.14ºC ab. Die Nacht bietet bei 9.18ºC die Möglichkeit, unter dem leichten Regen eine erfrischende Spaziergang zu genießen.

Der Faktor gefühlte Temperatur

Wie wir alle wissen, kann das, was das Thermometer anzeigt, oft von dem abweichen, was wir tatsächlich fühlen. Die gefühlten Temperaturen präsentieren sich morgens um 8.33ºC, tagsüber halten wir uns bei etwa 12.56ºC. Gegen den Nachmittag steigt die gefühlte Kälte an und es fühlen sich wie 7.3ºC an. In der Nacht sinkt die gefühlte Temperatur auf kühle 7.05ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Für all jene, die sich für mehr meteorologische Details interessieren, haben wir hier noch einige weitere Informationen. Der atmosphärische Druck beträgt 1025 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 62%. Unser Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5.54m/s in Richtung 53º und bringt Böen, die bis zu 7.37m/s erreichen. Eine Wolkendecke von 57% bedeckt den Himmel von Palma und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 64%. Denken Sie daran, den Regenschirm mitzunehmen und lassen Sie sich nicht von einigen Regentropfen abhalten, die Schönheit unserer Insel auch im Januar zu genießen.