Gute Nachrichten für alle Regenliebhaber in Sóller. Das Wetter am 31. Januar 2025 bringt einen leichten Regen im Verlauf des Tages mit sich. Das Wetter wechselt von kühlen Morgenstunden zu einem relativ milden Tageshoch, bevor es am Abend wieder abkühlt. Mit einer Wolkendecke von 69%, ist für unternehmungslustige Bewohner und Besucher der Stadt, der richtige Tag das Haus oder Hotel mit einem Regenschirm zu verlassen.

Temperaturen im Überblick

Verpacken Sie sich warm für den Start in den Tag mit erwarteten 9.91ºC am Morgen. Im Laufe des Tages steigt das Thermometer auf angenehme 12ºC an, bevor es am Nachmittag auf 8.57ºC abkühlt. Vergessen Sie nicht, eine Jacke für die Nacht bereitzuhalten, da die Spitzenwerte weiterhin fallen und 8.45ºC erreichen.

Gefühlte Temperaturen

Obwohl die Temperaturen relativ mild erscheinen, könnten sie sich je nach Tageszeit unterschiedlich anfühlen. Die gefühlten Temperaturen beginnen am Morgen bei 7.82ºC und erreichen tagsüber ein Hoch von 11.19ºC. Am Nachmittag nehmen sie ein wenig ab, mit gemeldeten 6.44ºC und in der Nacht erhöhen sie sich leicht auf 6.5ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Bereiten Sie sich auf einen windigen Tag mit einer Windgeschwindigkeit von 5.42m/s und Böen von bis zu 8.14m/s vor. Achten Sie auf die Windrichtung von 25º. Ziehen Sie einen Regenschirm mit Windschutz in Betracht, um vorbereitet zu sein. Der Druck in der Atmosphäre beträgt erhebliche 1025 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 74%. Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit von 78%, dass es regnet, nicht zu unterschätzen.

Damit sind Sie bestens über das Wetter am 31. Januar 2025 in Sóller informiert. Seien Sie gewappnet und planen Sie Ihren Tag entsprechend der Wetterverhältnisse. Bleiben Sie sicher und genießen Sie den Tag!

