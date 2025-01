Alcúdia, eine anmutige Stadt auf der malerischen Insel Mallorca, wird am 31. Januar 2025 einen Tag mit leichtem Regen erleben. Für diejenigen, die vorhaben ihre Aktivitäten im Freien zu verbringen, könnte dieser Wetterumschwung Pläne trüben. Auf der anderen Seite bietet das feuchte Wetter eine ausgezeichnete Gelegenheit für diejenigen, die sich auf gemütliche Innentage freuen.

Temperaturen: Gemäßigter Tag mit milden Temperaturen

Gemäß den Informationen des spanischen Wetterdienstes werden die Temperaturen in Alcúdia mild sein, mit einem Minimum von 10,98ºC und einem Maximum von 12,42ºC. Morgendliche Frühaufsteher können mit 11,9ºC rechnen, während die Merkurmessungen am Mittag einen Höhepunkt von 12,11ºC erreichen. Am Nachmittag sinken die Temperaturen leicht auf 11,59ºC, während die nächtlichen Temperaturen bei 11,63ºC stehen bleiben.

Gefühlte Temperaturen: Etwas kälter mit Regen

Bezüglich der gefühlten Temperaturen - die oft vom Wind, der Luftfeuchtigkeit und anderen Faktoren beeinflusst werden - erwartet uns ein leicht kühlerer Tag. Morgens werden wir ein thermisches Gefühl von 11,18ºC haben, tagsüber wird es etwas wärmer mit 11,41ºC, während es am Nachmittag auf 10,66ºC und in der Nacht auf 10,47ºC sinkt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Bewölkt, feucht und windig

Hinsichtlich der weiteren meteorologischen Bedingungen wird ein atmosphärischer Druck von 1026 hPa registriert. Die Luftfeuchtigkeit erreicht einen Wert von 78%, was auf einen feuchten Tag hindeutet. Der Wind wird eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 10,42m/s aus einer Richtung von 21º haben, wobei Böen von bis zu 11,15m/s erwartet werden. Alle Zeichen deuten auf einen Tag mit 92% Bewölkung hin, und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 100%.

Resümierend lässt sich sagen, dass der Wetterbericht sowohl für Gäste als auch für die Einheimischen eine Möglichkeit bietet, sich auf den kommenden Tag vorzubereiten. Ob Sie also vorhaben, einen gemütlichen Tag zu Hause zu verbringen, oder die Regenwahrscheinlichkeit trübt Ihre Pläne, denken Sie daran - jedes Wetter hat seine eigene Schönheit.