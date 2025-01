In Santa Ponsa, einem beliebten Ferienort auf der bezaubernden Baleareninsel, ist das Wetter meist sonnig und mild, doch heute erwarten wir eine kleine Abweichung. Es wird leichter Regen erwartet, begleitet von frischen Temperaturen, die sich von 9.49ºC bis 13.97ºC bewegen werden. Der Tag wird moderat bewölkt sein, mit einem Wolkenanteil von 37% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 44.

Temperaturaussichten

Die morgendliche Kälte fühlt sich leicht an, mit erwarteten Temperaturen von 10.19ºC, die am Tag auf 13.85ºC ansteigen. Im Laufe des Nachmittags ist ein Rückgang auf 10.68ºC zu erwarten, und in der Nacht kühlt es auf 9.51ºC ab. Um es zusammenzufassen, verzeichnet Santa Ponsa heute ein Maximum von 13.97ºC und ein Minimum von 9.49ºC.

Gefühlte Temperaturen

Die tatsächliche Temperatur und die gefühlte Temperatur können je nach Wind-und Feuchtigkeitsverhältnissen variieren. Morgens fühlen sich die 10.19ºC eher wie 9.35ºC an. Tagsüber klettern die Temperaturen zwar auf 13.85ºC, es fühlt sich jedoch eher wie 12.86ºC an. Nachmittags fühlt sich die Temperatur von 10.68ºC mehr wie 9.71ºC an und in der Nacht wird es sich bei einer tatsächlichen Temperatur von 9.51ºC eher wie 7.11ºC anfühlen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck liegt heute bei 1025 hPa, und die Luftfeuchtigkeit beträgt 60%. Hierbei handelt es sich um günstige Werte, die für eine angenehme Luftqualität sorgen. Beobachten Sie auch den Wind: Er weht mit einer Geschwindigkeit von 5.76 m/s und kommt aus der Richtung 20º. Böen könnten jedoch 8.94 m/s erreichen.

Alles in allem, wenn Sie heute in Santa Ponsa unterwegs sind, empfehlen wir Ihnen, einen Regenschirm einzupacken und sich warm anzuziehen. Trotz des leichten Regens und der kühlen Bedingungen, genießen Sie den malerischen Charme der Insel! Bleiben Sie sicher und warm!