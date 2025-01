Die Hauptstadt der wunderschönen Insel Mallorca, Palma, wird heute einen leicht kühlen und regnerischen Tag erleben. Wer seine Pläne im Freien hat, sollte seinen Schirm bereithalten, da die Wettervorhersagen einen leichten Regen und bewölkte Bedingungen hervorsagen.

Ein Blick auf die Temperaturen

Die Temperaturen bleiben im Laufe des Tages relativ stabil. Die Temperaturen schwanken zwischen einer nächtlichen Mindesttemperatur von 7.22ºC und einer maximalen Temperatur am Tag von 10.42ºC. Am Morgen wird eine Temperatur von 8.19ºC erwartet, während sie am Tag bis auf 9.61ºC steigt und am Nachmittag auf 8.32ºC sinkt. Nachts sinkt die Temperatur leicht auf 8.16ºC.

Wie es sich gefühlt anfühlt

Während die tatsächlichen Temperaturen das eine Bild vermitteln, kann das thermische Gefühl leicht variieren. Morgens liegt das gefühlte Temperaturniveau bei 6.87ºC und tagsüber bei 9.61ºC. Nachmittags wird es sich etwas kühler mit 6.11ºC anfühlen und nachts leicht bei 6.31ºC erhöhen.

Druck, Feuchtigkeit und Wind

Die atmosphärischen Bedingungen spiegeln den erwarteten Regenschauer wider. Mit einem Druck von 1022 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 77% kann es sich ziemlich feucht und kühl anfühlen. Besonders bemerkenswert ist die Stärke des Windes mit 3.67m/s in Richtung 44º und Böen von bis zu 5.39m/s. Des Weiteren beträgt die Wolkendecke 99% und die Regenwahrscheinlichkeit eindeutige 100%.

Alles in allem ist es kein Tag für Strandbesuche oder Freiluftaktivitäten. Es ist ratsam, sich warm zu halten und die Schönheit des Regenwetters von warmen Innenräumen aus zu genießen.