Ein neuer Tag in Alcúdia auf unserer wunderschönen Insel Mallorca bricht an, und mit ihm bringt der Februar seinen ersten Regenschauer. Die Bewohner und Besucher Alcúdias dürfen sich auf angenehm kühle Temperaturen einstellen, kombiniert mit einem sanften, aber stetigen Regenfall.

Moderate Temperaturen zwischen 9,68°C und 10,97°C

Die Wetterdaten für Alcúdia zeigen für den 1. Februar 2025 eine minimale Temperatur von 9,68°C und eine maximale Temperatur von 10,97°C. Vom Morgen bis in die Nacht bleiben die Temperaturen relativ konstant - mit 9,84°C am Morgen, einer leichten Erhöhung auf 10,66°C während des Tages, gefolgt von 10,48°C am Nachmittag und schließlich 9,91°C in der Nacht.

Gefühlte Temperaturen: Etwas kühler als die tatsächlichen Werte

Trotz der relativ milden Temperaturen wird sich der Tag möglicherweise etwas kühler anfühlen. Die gefühlte Temperatur wird am Morgen bei 9,84°C liegen, tagsüber leicht auf 9,77°C fallen, nachmittags weiter auf 9,41°C absinken und nachts sogar 6,96°C erreichen. Ziehen Sie sich also warm an, wenn Sie vorhaben, spät in der Nacht unterwegs zu sein!

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Typisches Winterwetter

Der meteorologische Bericht zeigt für den ersten Februartag einen Atmosphärendruck von 1022 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 76%. Wir rechnen also mit typischem Winterwetter für diese Jahreszeit. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 6,83 m/s wehen, mit Spitzenwerten von bis zu 7,59 m/s und in einer Richtung von 53º. Bezüglich des Wetters sollten alle, die planen, draußen zu sein, darauf vorbereitet sein, dass der Himmel zu 95% bedeckt sein wird und die Regenwahrscheinlichkeit bei 100% liegt. Also vergessen Sie nicht, Ihre Regenschirme mitzubringen, wenn Sie Ihre Häuser verlassen! Alles in allem lässt es sich sagen, dass sich der Februar in Alcúdia mit gemäßigten Temperaturen und leichtem Regen von seiner typisch winterlichen Seite zeigt. Zu dieser Jahreszeit ist Alcúdia trotzdem ein Ort voller Charme und Schönheit. Bleiben Sie also positiv und genießen Sie die idyllischen Landschaften, die unser schönes Alcúdia zu bieten hat.