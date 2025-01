Das Wetter in Cala Millor zeigt sich am ersten Tag des Februars von seiner feuchten Seite. Aus der aktuellen Prognose kristallisiert sich ein eher nasser Start in den Monat heraus. Nach den milden Temperaturen im Januar zeigt sich der Februar zwar weiterhin mild, aber mit einer erhöhten Regenwahrscheinlichkeit von 100%. Trotz der Regenschleier bleibt Cala Millor jedoch ein Ort, an den man sich gerne zurückzieht, um der Winterkälte zu entfliehen.

Temperaturen: Ein Tag im Einklang mit dem milden Winter Die voraussichtlichen Temperaturen für den Tag liegen zwischen 9.18ºC und 11.07ºC. Der Morgen startet frisch mit 9.45ºC, wärmt sich jedoch über den Tag auf moderate 10.57ºC auf, bevor die Temperaturen am Nachmittag wieder leicht auf 9.48ºC abfallen. In der Nacht sinken sie auf 9.18ºC. Gefühlte Temperaturen: Ein leicht frischer Hauch Das thermische Gefühl wird allerdings etwas kälter sein, besonders gegen Ende des Tages. Am Morgen liegt das gefühlte Temperatur bei 8.2ºC und steigt tagsüber auf 9.51ºC. Am Nachmittag sinkt sie auf 7.03ºC und in der Nacht wird eine gefühlte Temperatur von 6.17ºC erwartet. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Eingehüllt in Wolken Der atmosphärische Druck wird bei 1022 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit wird etwa 70% betragen. Es ist also anzunehmen, dass der Himmel den ganzen Tag über stark bewölkt sein wird. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 6.66m/s in Richtung 50º und dürfte in Böen bis zu 8.73m/s erreichen. Somit ist von leichtem bis mäßigem Wind auszugehen, was das Bild eines typischen Winterwetter in Mallorca abrundet. Wir dürfen also trotz der Regenschleier mit einem milden Winterwetter in Cala Millor rechnen. Packen Sie Ihre Regenjacke ein, machen Sie es sich gemütlich und genießen Sie den Charme von Mallorca, auch wenn es nass wird.