Willkommen zu unserem aktuellen Wetterbericht für Santanyí. Am heutigen Tag, dem 1. Februar 2025, erwartet uns in der malerischen mallorquinischen Gemeinde ein Tag mit mäßigem Regen, was durchaus typisch für diese Jahreszeit ist. Mit minimalen Temperaturen von 8,46ºC und Höchstwerten von 11,61ºC wird es eine eher kühle Angelegenheit. Unserer Prognose zufolge wird es morgens, mittags, nachmittags und abends relativ gleichmäßige Temperaturen geben, wobei wir am Tag mit einer leichten Steigerung rechnen.

Außentemperaturen Mit unserer Präzisionsvorhersage können wir rechtzeitig berichten, wie sich die Temperaturen über den Tag verteilen werden. Früh am Morgen werden die Bewohner und Besucher von Santanyí 9,02ºC genießen können. Im Laufe des Tages klettern die Temperaturen auf 11,58ºC, bevor sie am Nachmittag wieder auf 9,38ºC sinken. Mit Einbruch der Dunkelheit sollten wir uns auf nächtliche Tiefsttemperaturen von 8,46ºC einstellen. Gefühlte Temperaturen Wir wissen, dass das, was das Thermometer zeigt, nicht immer der Realität entspricht. Die gefühlten Temperaturen variieren durch Faktoren wie Wind und Luftfeuchtigkeit. Daher ist es wichtig, dass wir diese ebenfalls berücksichtigen. Für das heutige Wetter in Santanyí erwarten wir morgens ein Kälteempfinden von 7,19ºC. Sobald die Sonne ihren Höhepunkt erreicht, fühlt es sich an wie 10,46ºC, und am Nachmittag sinkt das gefühlte Thermometer wieder auf 6,78ºC. Nachts sollten laut unserer Vorhersage gefühlte 5,4ºC in Erwägung gezogen werden. Wind, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit Neben der Temperatur sind wir Meteorologen auch immer an den Veränderungen von Wind, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit interessiert. Für Santanyí erwarten wir heute einen Atmosphärendruck von 1021 hPa und einen Luftfeuchtigkeitsprozentsatz von 64. Es wird ein frischer Wind aus Richtung 15º wehen, mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 5,68 m/s und Böen, die bis zu 9,35 m/s erreichen können. Mit einer Wolkendecke von 100% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 100% ist heute ein guter Tag, um den Regenschirm bereitzuhalten.