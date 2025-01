Im beschaulichen Santa Ponsa auf Mallorca erwartet uns am 1. Februar 2025 ein wettertechnisch interessanter Tag. Unter dem Mantel eines hundertprozentigen Bewölkungsgrades zieht ein mäßiger Regen auf; eine entsprechende Vorhersage liegt bei einer Wahrscheinlichkeit von hundert Prozent. Aber wie wir alle wissen, ist das Wetter mehr als nur ein Zustand – es geht auch um Temperaturen, Gefühlstemperaturen sowie Luftdruck und Feuchtigkeit. Im weiteren Verlauf dieses Artikels geben wir ihnen einen detaillierten Ausblick auf all diese Aspekte.

Temperaturen im Detail

In der kalten Zeit des Jahres sind einstellige Temperaturen keine Seltenheit auf Mallorca. Santa Ponsa bildet dabei keine Ausnahme. Am besagten Tag werden Temperaturen zwischen minimalen 8,92ºC und maximalen 10,57ºC erwartet. Morgendliche Temperaturen starten bei recht frischen 9,57ºC. Ein leichter Rückgang auf 9,06ºC lässt uns mittags nach der warmen Jacke greifen, bevor es am Nachmittag wieder auf 9,28ºC ansteigt. Der Abend kühlt auf 9,8ºC ab.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen sind allerdings eine andere Geschichte. Die morgendlichen 9,57ºC fühlen sich wie 8,25ºC an. Am Tag wird es uns bei gefühlten 7,29ºC trotz einer tatsächlichen Temperatur von 9,06ºC frischer vorkommen. Nachmittags bleibt das Thermometer zwar bei 9,28ºC, doch werden wir nur 6,98ºC verspüren. Ein mäßig kühler Wind sorgt dann in der Nacht dafür, dass 9,8ºC wie 8,42ºC wirken.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck beträgt an diesem Tag 1022 hPa und wir haben es mit einer recht hohen Luftfeuchtigkeitsrate von 84 Prozent zu tun, was zu einem Gefühl von Frische in der Luft führt. Nicht zu unterschätzen sind die Winde mit einer Geschwindigkeit von 4,49 m/s, die aus einer Richtung von 77 Grad wehen. Vereinzelte Windböen könnten sogar Geschwindigkeiten von bis zu 6,39 m/s erreichen. Insgesamt also ein frischer und regnerischer Tag in Santa Ponsa. Trotzdem empfehlen wir, die Schönheit von Mallorca auch bei solchem Wetter zu genießen, denn wie ein altes Sprichwort sagt: "Es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung!"