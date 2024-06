Der Mietwagen-Konzern OK Mobility hat am Dienstagabend, 18. Juni 2024, mit einem Fest seinen ersten Showroom auf Mallorca im Gewerbegebiet Son Castelló in Palma eingeweiht. Inhaber und CEO Othman Ktiri empfing dazu auch Oberbürgermeister Jaime Martínez. Der renommierte Illustrator Ricardo Cavolo gestaltete zu diesem Anlass das künstlerische Design eines Vorzeigewagens des Unternehmens, das vor exakt 20 Jahren auf Mallorca von dem aus Marokko stammenden Ktiri gegründet worden war.

OK Mobility ist seitdem stets gewachsen und mittlerweile in 14 Staaten, darunter Deutschland, Frankreich, Italien und Griechenland mit Niederlassungen präsent. Als jüngste Standorte kamen in den verganenen zwei Jahren Miami in den USA sowie Rabat in Marokko hinzu. Für das Geschäftsjahr 2022 wies der Konzern einen Umsatz con 418,5 Millionen Euro aus. Neben der Vermietung und dem Verkauf von Autos ist das Unternehmen seit jüngster Zeit im Nautikbereich aktiv. Es setzt dabei auch auf Elektroyachten. Im neuen Showroom ist neben Autos im Premiumsegment ein Boot des Herstellers Nauta Morgau ausgestellt. Das Unternehmen führt in seinem Portfolio 43 Automarken mit mehr als 300 Modellen. Ähnliche Nachrichten Umweltzone voraus! Fahrverbote in Palma wohl schon ab dem kommenden Jahr Mehr ähnliche Nachrichten Othman Ktiri, Jahrgang 1979, ist auf dem spanischen Festland aufgewachsen und seit zwei Jahrzehnten auf Mallorca aktiv. Er ist verheiratet mit einer spanischen Zahnärztin. Neben den rund 150 geladenen Geschäftspartnern und Freunden des Hauses war als Ehrengast der Künstler Ricardo Cavolo anwesend. Der aus Salamanca stammende Designer hatte mit Sternschnuppen-Motiven sowie einem Adler ein Auto verziert.



Palmas Bürgermeister Martínez gratulierte Ktiri zum Wachstumserfolg der 2004 gegründeten Firma und betonte die Notwendigkeit zur Zusammenarbeit im Bereich des nachhaltigen Verkehrs in der Stadt sowie den Einsatz von Elektrofahrzeugen. Ktiri verwies seinerseits auf den Verkauf von Fahrzeugen aus der Mietwagenflotte, der Interessenten auch Garantiezeiträume von zwei Jahren gewähre. Der Showroom werde auch das Zentrums des Autoverkaufs für die Verbraucher sein. Unter den Geladenen befanden sich neben dem Alkalden auch der Hotelverbandspräsident Palma-Stadt (also ohne die Playa de Palma), Javier Vich, der CEO des Medienkonzerns Grup Serra, Pedro Rullàn und die Direktorin des Mallorcs International Film Festivals, Sandra Lipski. „OK Mobility ist seit vier Jahren Sponsor des Filmfestivals und unterstützt uns bei der Beförderung unseres Teams und unserer Ehrengäste mit Fahrdiensten“, sagte die Deutsche Filmregisseurin und Festivalchefin.