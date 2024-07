Der Flugzeughersteller Boeing glaubt, dass es in Flugzeugen in Zukunft noch enger als ohnehin schon zugehen wird – auch auf Flügen nach Mallorca. In einer vom Fachauftritt www.aerotelegraph.com veröffentlichten Grafik werden nach durchschnittlich 169 Sitzen im Jahr 2023 schon 190 Sitze für 2043 vorausgesagt. Und das bei einem Flugzeug, das im Jahr 2003 noch im Schnitt 138 Sitzplätze hatte.

Die Verdichtung erreichen Fluggesellschaften dem Bericht zufolge durch dünnere Sitze, Verkleinerung von WCs und Bordküchen und weitere "Optimierungen", um den Platz in der Kabine so weit wie möglich auszunutzen. Als Beispiel für die Verdichtung nennt Boeing die 737 Max 8-200 mit 197 Sitzen, die auch nicht größer sei als die normale Max 8, aber mit niedrigeren Kosten pro Sitz. „Wenn man in Europa Flüge von zwei Stunden oder weniger hat, ist das perfekt", so Manager Darren Hulst gegenüber www.aerotelegraph.com. "Ich glaube, davon werden wir in diesem Markt mehr sehen, ob nun mit Boeing- oder Airbus-Jets." Insgesamt sehe man den Trend zur Verdichtung in allen Regionen. Nur einen Tag nach Boeings Ausblick meldete der brasilianische Hersteller Embraer passend dazu: "Eine Kabinenoptimierung der E195-E2 hat es Embraer ermöglicht, in die meisten Konfigurationen eine zusätzliche Sitzreihe mit insgesamt vier Sitzen einzubauen."