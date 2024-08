Der liebe Gott erschuf die Welt in sechs Tagen, davon kann Mathias Buttkus nur träumen. Mehr als ein Jahr ist seit der Grundsteinlegung seiner Motorworld Mallorca auf dem ehemaligen Gelände der Coca-Cola-Abfüllanlage an Palmas Flughafen-Autobahn bereits vergangen, die für diesen Sommer ursprünglich geplante Eröffnung des Automobil-Erlebniszentrums wird nun doch erst im Frühjahr 2025 stattfinden. Was war passiert?

„Eines gleich vorweg: An fehlenden Genehmigungen lag es nicht, die haben wir alle unter Dach und Fach, auch gab es keine technischen Verzögerungen beim Bau”, erklärt Motorworld-Mallorca-Geschäftsführer Buttkus. „Wir haben nach Beginn der Bauarbeiten, das Konzept zur Aufteilung der Flächen einfach noch einmal neu konzipiert. Und das hat uns zeitlich etwas zurückgeworfen, aber wie heißt es so schön: Gut Ding hat Weile”. Motorworld-Mallorca-Manager Mathias Buttkus bei der Ausarbeitung der Pläne. Foto: Andreas John Im Klartext: Auf über 11.000 Quadratmetern Mietfläche erwartet die künftigen Besucher die ganze Welt der Mobilität: Sportwagen, Hypercars, Oldtimer, Sammlerfahrzeuge, E-Mobilität, Motorräder, Bikes und alles, was dazu gehört, wie etwa Markenhändler, Werkstätten, Zubehör-Anbieter, Accessoires und Lifestyleprodukte sowie Kunst und Gastronomie. Die Neukonzeptionierung scheint sich bereits auszuzahlen. „Knapp 75 Prozent der Mietflächen sind bereits ausgebucht. Grund dafür ist vor allem, dass viele unserer Kunden von Motorworld in Deutschland mit ihren Fahrzeugen auch auf der Insel präsent sein wollen”, so Buttkus. Von den 60 Glasgaragen, in denen Privateigner ihr bestes Stück den Motorworld-Besucher kostenlos präsentieren, sind knapp die Hälfte bereits vergeben, auch die Flächen der Werkstattunternehmen, Zubehörhändler und Motorradhändler seien nach Buttkus’ Worten so gut wie komplett vergeben. Gleichwohl gebe es für Unternehmen aus der Mobilitätsbranche noch ein paar Plätze fürs eigene Business. Zu den neu überdachten Ausstellungsangeboten gehören jetzt auch eine eigene Wohnmobil-„Ecke”, ein Saal mit professionellen Rennwagen-Simulatoren, dazu wurde das Design, die Deko und die Beleuchtung komplett überarbeitet. „Stolz sind wir natürlich auch auf unser Angebot an Eventflächen, die für Veranstaltungen mit bis zur 2000 Besucher reichen. Hinsichtlich der Sound- und Bühnentechnik haben wir nachgebessert, wir bieten damit auch Musikgruppen und Künstler einen professionellen Veranstaltungsort. Design, Deko und Beleuchtung wurden ebenfalls neu konzipiert, um ein „einmaliges Erlebnis” zu gewährleisten. Die Aufteilung des weitläufigen Außenbereiches von Motorworld wurde ebenfalls überarbeitet, unter anderem mit jeder Menge Parkplätzen für die Besuche. „Auch wenn es in den kommenden Monaten noch viel zu tun gibt, sind wir mit dem jetzigen Resultat sehr zufrieden. Unsere Erwartungen an die Möglichkeiten, die uns Mallorca bietet, wurden weit übertroffen”, erklärt Buttkus. „Das wir jetzt mit einer Verzögerung erst im nächsten Jahr an den Start gehen, ist kein Beinbruch, im Gegenteil, letztendlich wollen wir unseren Kunden und Besuchern ein wirklich einmaliges Erlebnis bieten”. Der liebe Gott hätte sicherlich Verständnis dafür.