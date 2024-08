Mit einem Event, in dessen Mittelpunkt ein Heißluftballon stand, hat die Fluggesellschaft Eurowings am Montagabend ihre enge Verbundenheit mit Mallorca zum Ausdruck gebracht. Die Insel sei die zweite Heimat des Unternehmens, stellte Vorstandschef Jens Bischof im Außenbereich des Hotels "Hacienda Son Antem Golf Resort" fest.

Hintergrund der Veranstaltung war ein Aprilscherz: Eurowings werde mit Beginn der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen Flüge nach Mallorca in Heißluftballons anbieten, hieß es damals. Es war ein Preis von 599 Euro pro Strecke für die sechs bis acht Stunden dauernde Fahrt genannt geworden. Ballonflüge von Deutschland nach Mallorca werden selbstredend nicht angeboten, doch die Airline ließ auf der Insel einen Ballon konstruieren, mit dem man seit Juni Rundflüge machen kann.

Die österreichische Pop-Sängerin und TV-Moderatorin Victoria Swarovski, die Erbin des international bekannten gleichnamigen Juwelenunternehmens, fungierte am Montagabend als Taufpatin des wie ein Flugzeug aussehenden roten Ballons, der am späteren Abend aufgeblasen wurde. Dies sei "eigentlich genau das, was unsere Motivation am besten ausdrückt: Erlebnisse schaffen und (Reise-)Träume verwirklichen", so Unternehmenschef Jens Bischof.

Der Event war in Zusammenarbeit mit der lokalen Firma "Mallorca Balloons" organisiert worden. Die handverlesene Gästeschar wurde im Rahmen des Events unter anderem mit Paella, spanischen Kroketten und Gazpacho verköstigt. Zwei Stewardessen in Eurowings-Uniformen vervollkommneten das Airline-Ambiente.

Der Eurowings-Ballon ist sage und schreibe 22 Meter hoch, neun Personen passen in den Korb. Taufpatin Swarovski gab dem Artefakt den Namen "Burgundy Dreams Victoria I". Eine Fahrt mit dem Ballon kann bei "Mallorca Balloons" für 188 Euro gebucht werden, Eurowings-Kunden erhalten einen Rabatt von zehn Prozent.



Eurowings hat sich nach der Pleite von Air Berlin zur wichtigsten Fluggesellschaft im Verkehr zwischen Mallorca und deutschen sowie österreichischen Flughäfen entwickelt. Sie verfügt derzeit über 95 Flugzeugen mit einem Durchschnittsalter von 12,5 Jahren, pro Tag werden mehr als 100.000 Passagiere befördert.