Vom Handwerker über den Anwalt bis zum Arzt kann man auf Mallorca fast jede Dienstleistung in deutscher Sprache bekommen. Mit diesem Thema hat sich jetzt eine Produktionsfirma beschäftigt und einen Beitrag produziert. Er wird am Freitag, 20. September, um 19.05 Uhr in der Pro7-Sendung "Galileo" ausgestrahlt. Im Vordergrund stehen die Fragen: Wie deutsch ist die Wirtschaft auf Mallorca? Wie groß ist der deutsche Einfluss auf die Insel?

Die Dreharbeiten haben unter anderem in der vergangenen Woche an der Playa de Palma sowie in Felanitx stattgefunden. Für den TV-Beitrag sind auch die Inhaber der "Sonnenbäckerei" an der Playa de Palma interviewt worden. Nunmehr seit 24 Jahren betreibt der deutsche Einwanderer Lothar Berié das Geschäft mit deutschen Backwaren. Seine Frau Anett Köhler ist seit 16 Jahren Teil des Teams. "Das Drehteam hat uns begleitet und unser Leben auf der Insel abgebildet", erzählt die Einwanderin im MM-Interview. Ebenfalls mit dabei war Lucas Froese, Immobilienmakler aus Felanitx. Er ist zwar Deutscher, kam aber mit acht Jahren nach Mallorca und ist auf der Insel groß geworden. Der Makler besuchte eine öffentliche Schule, studierte an der Balearen-Universität in Palma de Mallorca, spricht fließend Spanisch, Katalanisch und Mallorquinisch. "Ich hatte ein bisschen Respekt vor den Dreharbeiten, denn es war meine erste Fernseherfahrung", gibt der 33-Jährige zu. Lucas Froese, Immobilienmakler aus Felanitx, ist Deutscher, aber auf der Insel groß geworden. Er spricht unter anderem fließend Spanisch, Katalanisch und Mallorquinisch. Foto: privat Nach dem Dreh habe er die ganze Nacht wach gelegen und gehofft, die richtigen Worte gefunden zu haben. "Es ging auch um hitzige Themen, um Beispiel die aktuelle Lage für Einheimische auf dem Immobilienmarkt der Insel", so Lucas Froese. "Ich wollte sichergehen, dass ich die richtigen Worte finde." Für den Dreh hat das Team der Produktionsfirma eine Immobilienbesichtigung begleitet. Der Immobilienmakler stellte der deutschen Insel-Liebhaberin Karen Stadler eine Wohnung vor. Diese ist bereits seit 15 Jahren eng mit Mallorca verbunden und besitzt bereits eine Immobilie an der Cala Pi. Der Deutsche Lucas Froese ist froh, bei den Dreharbeiten für die TV-Sendung mitgemacht zu haben. "Die Erfahrung war sehr cool, es hat mir gut gefallen", sagt er zum Schluss. Ausgestrahlt wird der Beitrag "Wie deutsch ist die Wirtschaft auf Mallorca?" am Freitag, 20. September, um 19.05 Uhr in der Pro7-Sendung "Galileo".