Als erste Fluggesellschaft weltweit hat Easyjet hat als eine innovative, leichtere Farbe getestet, die den Treibstoffverbrauch seiner Flugzeuge verringern soll. Die neue Farbe reduziert das Gewicht der Flugzeuge der Mallorca-Airline und trägt so zur Einsparung von Treibstoff und der Reduzierung von CO2-Emissionen bei. Bislang wurde die Farbe auf 38 Flugzeugen aufgetragen, und der vollständige Rollout auf die gesamte Flotte von easyJet soll bis 2030 abgeschlossen sein, gab das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt.

Das neue Farbsystem reduziert den Farbaufwand im Vergleich zur bisherigen Lackierung, wodurch das Gewicht der Flugzeuge um etwa 27 Kilogramm pro Maschine verringert wird. Diese geringe Reduktion hat in Kombination mit anderen Treibstoffeinsparungsmaßnahmen, wie einer Flottenerneuerung und effizienteren Betriebsabläufen, das Potenzial, den CO2-Ausstoß im gesamten Flugbetrieb von Easyjet deutlich zu senken. Sobald die neue Farbe auf der gesamten Flotte angewendet wird, rechnet die Airline mit einer Treibstoffersparnis von rund 1.296 Tonnen jährlich – was einer CO2-Reduktion von etwa 4.095 Tonnen entspricht.

Augenscheinlich wird sich nichts ändern, es bleibt bei der bekannten Lackierung in den Farben weiß und orange. Foto: Easyjet

Bis 2030 sollen die über 300 Airbus A319, A320 und A321 von Easyjet alle die neue Farbe tragen. Lahiru Ranasinghe, Director of Sustainability bei Easyjet, erklärte: "Diese neue Farbe ist ein weiteres Beispiel dafür, wie wir kontinuierlich nach innovativen Lösungen suchen, um den ökologischen Fußabdruck unserer Flugzeuge zu verringern. In Kombination mit anderen Maßnahmen werden wir so einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung von Emissionen im Luftfahrtsektor leisten." Die leichtere Farbe ist Teil von Easyjets langfristigem Nachhaltigkeitsfahrplan und soll die Airline auf ihrem Weg zur Klimaneutralität unterstützen.

Entwickelt wurde die besondere Lackierung vom deutschen Beschichtungsunternehmen Mankiewicz. Die 38 Flugzeuge, die bereits mit der neuen Farbe ausgestattet wurden, haben bereits Treibstoffeinsparungen erzielt. Die Anwendung der Farbe auf der gesamten Flotte wird voraussichtlich ab 2030 jährlich 1.296 Tonnen Treibstoff einsparen. Dies entspricht einer signifikanten Verringerung der Emissionen und stellt einen wichtigen Schritt in easyJets Bestrebungen dar, die Umweltbelastung zu reduzieren und den Luftfahrtsektor in Richtung Netto-Null-Emissionen zu bewegen.