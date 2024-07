Sei es am Hotelpool oder im Beachclub – im Sommer auf Mallorca suchen nicht nur Urlauber, sondern auch Einheimische nach Abkühlung. Doch wo viele Menschen aus verschiedenen Nationen zusammenkommen, kann es auch mal Konflikte geben. Wie man es schafft, das zu verhindern und sich am Pool stilvoll zu verhalten, weiß Knigge-Expertin Birte Steinkamp.

Darf man Liegen mit Handtüchern reservieren?

„Das ist eine absolute Unsitte”, stellt sie direkt zu Beginn des Interviews klar. Stattdessen rät sie: „Wenn ich vorhabe, mich innerhalb der nächsten Viertelstunde auf die Liege am Pool zu legen, ist das gerade noch in Ordnung.” Aber schon morgens mit Handtüchern die Liegen zu blockieren und erst einmal in aller Ruhe frühstücken zu gehen, sorge nur für Stress bei allen Gästen. „Das geht gar nicht und ist absolut rücksichtslos”, betont sie. „Wenn das niemand machen würde, bekäme ja auch jeder einen Platz.”

Dass in einigen Hotels die zur Reservierung hinterlegten Handtücher eingesammelt werden, oder mit Schildern auf das No-Go hingewiesen wird, begrüßt die Verhaltensexpertin sogar.

Welche Lautstärke ist angemessen?

„Wir sollten immer auf andere Rücksicht nehmen, sodass alle eine gute Zeit haben”, meint Steinkamp, die im Vorstand der Deutschen Kniggegesellschaft sitzt. Anstatt die eigene Musik in voller Lautstärke aus mitgebrachten Boxen laufen zu lassen, benutzt man lieber Kopfhörer. Man kann sich auch an der Hotelrezeption informieren. Gerne werden die Angestellten Auskunft darüber geben, wie genau dieses Thema vor Ort gehandhabt wird.

Darüber hinaus sagt die Expertin: „Man sollte sich auch an die Zeiten sowie Ruhezeiten halten.” Wann genau man den Pool nutzen darf, ist in der Regel ausgeschildert.

Kann man Fotos am Pool machen?

Seine Familie, Kinder und Freunde zu fotografieren, sei völlig ok. Auch am und im Wasser Selfies – also Selbstporträts – zu machen, ist laut der Expertin kein Problem. „Man sollte aber auf keinen Fall andere Urlauber ablichten”, mahnt sie. Die Privatsphäre der anderen Badegäste sollte in jedem Fall bewahrt und respektiert werden.

Sind tobende Kinder gerne gesehen?

Grundsätzlich ja. Doch auch die Kleinen sollten laut Birte Steinkamp schon lernen, vorsichtig mit anderen Gästen umzugehen. „Es darf natürlich auch am und im Pool getobt werden, aber dabei sollte man immer auf die anderen Rücksicht nehmen. Zum Beispiel, wenn jemand Bahnen schwimmen will, sollte man mit Ballspielen im Wasser aufpassen.”

Auch beim Thema Spielzeug sollte man sich in einer Badelandschaft nicht zu breit machen: „Poolnudeln, Bälle oder Schwimmringe behält man am besten bei sich, um andere nicht zu belästigen und auch Durchgangswege freizuhalten.” Diese sind wichtig für das Servicepersonal, aber auch Rettungskräfte und -schwimmer.

In welchem Outfit sollte man an die Bar?

Auch an der Hotel- oder Poolbar gelten Bekleidungsvorschriften. Wenn man sich ein kaltes Getränk oder einen Snack holen will, rät die Knigge-Expertin: „Man kann sich ein T-Shirt oder eine Tunika überwerfen.” Vorsicht ist auch beim Schuhwerk geboten. Denn wegen der Verletzungsgefahr sollte man zumindest Sandalen oder „Badelatschen” anziehen. „Auch triefnasse Haare sind auch hygienischen Gründen eher nicht gerne gesehen. Das gilt auch fürs Hotelbüfett”, ergänzt Birte Steinkamp.

Weitere Tipps der Kniggetrainerin

Viele Menschen glaubten, man könne im Urlaub machen, was man wolle – weil eben alles so entspannt zugeht. „Aber warum sollte ich mich im Urlaub schlechter verhalten als zu Hause”, fragt Birte Steinkamp mit einem Augenzwinkern. Auch der Charakter des geplanten Urlaubs sei entscheidend: „Ist man im Fünf-Sterne-Hotel oder Partyurlauber an der Playa de Palma?

Wo viele Kulturen und viele unterschiedliche Generationen aufeinander treffen, brauche es einen gemeinsamen Nenner, um wohlwollend mit seinen Mitmenschen umzugehen. Und der Grund ist denkbar einfach: „Wir wollen doch alle das Gleiche: einen entspannten Urlaub.”