Mallorca, die Lieblingsinsel der Deutschen, ist nicht nur für ihre atemberaubenden Strände und das kristallklare Wasser bekannt, sondern auch für ihre reiche kulturelle Vielfalt. Einer der besten Wege, diese Vielfalt zu erleben, ist durch die zahlreichen Wochenmärkte, die über die ganze Insel verstreut stattfinden. Von traditionellen Lebensmittelmärkten bis hin zu Kunsthandwerksmärkten bieten diese Orte eine Fülle von Farben, Aromen und lokalen Produkten. Hier sind die sechs schönsten Märkte auf Mallorca, die Sie unbedingt besuchen sollten:

1. Mercat de Santa Maria

Der Markt in Santa Maria ist einer der bekanntesten Lebensmittelmärkte auf Mallorca. Hier finden Sie eine beeindruckende Vielfalt an frischen lokalen Produkten, darunter Obst, Gemüse, Gewürze, Olivenöl und Wein. Die Atmosphäre ist lebhaft und authentisch, mit Einheimischen, die ihre Einkäufe erledigen, und Händlern, die stolz ihre Produkte präsentieren. Rund um den Marktplatz laden Cafés und Lokale zum Einkehren. Der Markt findet sonntags von 9 bis 14 Uhr statt.

2. Mercat de Santanyí

Der Mark von Santanyí ist Wochen- und Kunsthandwerksmarkt, der jeden Mittwoch und Samstag in dem malerischen Örtchen im Südosten stattfindet. Hier können Besucher handgefertigte Produkte wie Schmuck, Keramik, Lederwaren und Kunstwerke von lokalen Künstlern und Handwerkern entdecken. Die Atmosphäre ist entspannt und einladend, perfekt zum Bummeln und Stöbern. Der Markt ist mittwochs und samstags von 9 bis 14 Uhr geöffnet.

3. Mercat d'Inca

Inca ist bekannt als das Herz der Lederverarbeitung auf Mallorca, und der Markt dort ist der ideale Ort, um in die Welt des mallorquinischen Leders einzutauchen. Hier finden Sie eine Vielzahl von Ledertaschen, Gürteln, Schuhen und Accessoires, die von lokalen Handwerkern hergestellt werden. Der Markt findet jeden Donnerstag von 8 bis 14 Uhr statt und bietet auch eine Auswahl an anderen Produkten wie Obst, Gemüse und Gewürzen.

4. Mercat de Sineu

Der Wochemarkt in Sineu ist einer der ältesten Märkte auf Mallorca und hat eine lange Tradition, die bis ins 14. Jahrhundert zurückreicht. Jeden Mittwoch strömen Einheimische und Touristen in den Ort in der Inselmitte, um den Markt zu besuchen, der eine Fülle von Produkten anbietet, darunter Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren und Pflanzen, aber auch Tiere werden dort verkauft. Der Markt gilt als besonders rustikal aber erlebenswert. Die Atmosphäre ist lebhaft und voller lokaler Charaktere, und der Markt ist von 8 bis 14 Uhr geöffnet.

5. Mercat de Pollença

Der Mercat de Pollença ist ein malerischer Wochenmarkt, der jeden Sonntag in der charmanten Stadt Pollença stattfindet. Hier finden Sie eine Vielzahl von Produkten, darunter frisches Obst und Gemüse, lokale Käsesorten, Olivenöl, Honig und vieles mehr. Der Markt erstreckt sich entlang der engen Kopfsteinpflasterstraßen der Altstadt und bietet eine einzigartige Atmosphäre, die von Live-Musik und lokalen Kunsthandwerkern belebt wird. Er ist sonntags von 8:00 bis 14:00 Uhr geöffnet.

6. Mercat de l'Artesania (Alcúdia)

Der "Mercat de l'Artesania" ("Handwerksmarkt") in Alcúdia ist typischer ein Kunsthandwerksmarkt, der jeden Dienstag und Sonntag stattfindet und eine Fülle von handgefertigten Produkten von lokalen Künstlern und Handwerkern präsentiert. Hier können Besucher eine Vielzahl von handgefertigtem Schmuck, Keramik, Textilien und anderen Kunstwerken entdecken, die die kreative Vielfalt der Insel widerspiegeln. Die Atmosphäre ist lebhaft und voller Farben, und der Markt ist dienstags und sonntags von 8 bis 13.30 Uhr geöffnet.

Mit den Tips des Mallorca Magazins können Sie planen, wann Sie welchen Markt besuchen möchten, um das Beste aus Ihrem Mallorca-Erlebnis herauszuholen. Von lebhaften Lebensmittelmärkten bis hin zu malerischen Kunsthandwerksmärkten bieten natürlich auch viele andere Orte auf der Insel eine unvergessliche Erfahrung für Besucher jeden Alters. Eine übersicht über alle Märkte finden Sie hier.