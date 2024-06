Ein entspannter Nachmittag am Strand gehört wohl zu den beliebtesten Plänen im Sommer auf Mallorca. Doch mit dem Anstieg der Wassertemperaturen und Meeresströmungen taucht jedes Jahr aufs Neue ein lästiger Gast auf: die Qualle. Diese kleinen, aber gefürchteten Nesseltiere sind in der Regel einer der Gründe, warum viele Menschen einen Tag am Strand vermeiden, aus Angst, sich mit ihrem schmerzhaften Stich anzustecken. Glücklicherweise gibt es im Internet Systeme, Anwendungen und Karten, die vor den Quälgeistern im Wasser warnen.

Quallenflaggen am strand: Bei weißer Fahne lieber nicht ins Wasser

Eine der einfachsten Methoden, um festzustellen, ob es Quallen am Strand gibt, ist die Überprüfung der Flagge am betreffenden Strand. Wenn die Quallen die Küstengewässer befallen haben, weht an der Rettungsstation eine weiße Flagge mit zwei Quallen im Hintergrund. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Baden verboten ist, da diese Flagge nur anzeigt, dass sich Quallen im Wasser befinden. Andererseits sollten die Badegäste auf die Farbe der Flagge direkt unter der Quallenwarnung achten. Es kann sich um eine gelbe Flagge handeln, die Vorsicht beim Betreten des Wassers anzeigt, oder um eine rote Flagge, die das Baden direkt verbietet.

Meduseo: Weltkarte mit Quallenstandorten

Wenn Sie wissen möchten, wo sich der Strand befindet, bevor Sie das Haus verlassen, ist Meduseo die ideale Website. Es handelt sich dabei um ein Projekt des Franzosen Jérémy Deverdun, der die Website nach eigenen Worten "aus Eigennutz" erstellt hat, weil "es für mich unerträglich war, an den Strand zu gehen und wegen der Quallen nicht ins Wasser gehen zu können". Das Portal besteht aus einer Weltkarte mit verschiedenen Markierungen, die das Ausmaß des Quallenvorkommens anzeigen: Gelb steht für ein geringes, Orange für ein mittleres und Rot für ein großes Vorkommen. Dieser Dienst ist für das gesamte spanische Staatsgebiet verfügbar, einschließlich der Balearen, wo die Gemeinschaft besonders aktiv ist und die Daten regelmäßig aktualisiert.

MedusApp: Quallenwarner auf dem Handy

Für diejenigen, die eine weitaus umfassendere Kontrolle wünschen, gibt es eine spanische Handy-Anwendung, mit der man nicht nur die Anzahl der Quallen in den Küstengebieten erfahren kann, sondern auch die Typologie und Echtzeit-Fotos der Exemplare: MedusApp. Das von Eduardo Blasco und Ramón Palacios, zwei Informatikern der Polytechnischen Universität Valencia, entwickelte Programm bietet wie Meduseo eine täglich aktualisierte Karte mit der Anzahl der Quallen an den spanischen Küsten, einschließlich der Balearen. MedusApp ergänzt diese Funktionalität jedoch durch eine breite Palette von Diensten wie Erste-Hilfe-Tipps, Echtzeitfotos der Quallen in der Umgebung und deren Typologie. Außerdem verfügt sie über einen Quallenführer, der von der größten bis zur geringsten Stechwirkung klassifiziert ist, so dass es sehr einfach ist, die Gefährlichkeit der Quallen in der Region zu beurteilen.