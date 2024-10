Schnellstmöglich ein Taxi auf Mallorca zu bekommen, kann ein schwieriges Unterfangen sein. Vor allem in Palma de Mallorca kommt es manchmal zu Engpässen und langen Wartezeiten. Ein neuer Service der Taxizentrale in der Inselhauptstadt soll jetzt Abhilfe schaffen. Denn man kann neuerdings einfach einen Wagen per WhatsApp bestellen. MM hat getestet, wie genau das funktioniert.

Die WhatsApp-Nummer der Taxizentrale in Palma de Mallorca ist +34 971 40 10 10. Man schreibt einfach eine Nachricht, wie etwa "Hello" oder "Hallo" an diese Nummer, um den Chat zu beginnen. Aktuell gibt es den Service nur auf Spanisch, aber wer zumindest über Grundkenntnisse in der Sprache verfügt, wird sich einfach zurechtfinden.

Mit der ersten Nachricht beginnt der automatisierte Service. Der Chatbot fragt, ob man ein Taxi bestellen möchte. Im nächsten Schritt kann man einfach den aktuellen Standort senden oder die Adresse manuell eintippen. Nachdem man seinen Ort bestätigt hat, kann man auswählen, zu wann man das Taxi benötigt. Man kann wählen zwischen "So schnell wie möglich" oder "Zu einem anderen Zeitpunkt". Sieben Tage im Voraus ist es per WhatsApp möglich, ein Taxi in Palma de Mallorca zu bestellen.

Danach hat man die Möglichkeit, seinen Standort genauer zu beschreiben. Der Chatbot zeigt dann an, dass die Bestellung bestätigt worden ist. Unter einem Link kann man verfolgen, welcher Taxifahrer die Fahrt annimmt und wo genau er sich befindet.In Echtzeit kann man dann sehen, wie sich der Wagen nähert. Auch das Nummernschild des Taxis ist vermerkt.

Welches Taxi den Auftrag angenommen hat und wo es sich gerade befindet, kann man bei dem neuen Service genau verfolgen.

MM hat den neuen WhatsApp-Service in Palma de Mallorca zweimal getestet. Der erste Versuch funktionierte einwandfrei, innerhalb von rund 15 Minuten war eine Fahrerin vor Ort. Beim zweiten Versuch hingegen ist die Reservierung nach 20 Minuten ohne Angabe von Gründen gecancelt worden. Zumindest wird man per WhatsApp-Nachricht darüber informiert.

Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, sich ein Taxi in Palma de Mallorca zu bestellen. Unter der zentralen Hotline +34 971 20 12 12, meistens ist ein Anruf aber mit langen Wartezeiten verbunden. In der Regel wartet man zwischen drei und 15 Minuten, bis jemand das Gespräch annimmt. Alternativ kann man auch die Apps "Taxis Palma Radio" nutzen, die es für Android-Smartphones und iPhones als Download gibt.

Im Zentrum der Inselhauptstadt, am Flughafen sowie zentralen Plätzen gibt es Taxistände, an denen man sich einfach ins nächste freie Taxi setzen kann. Der wohl einfachste Weg – bei dem man aber ein wenig Glück braucht – ist, sich einfach an die Straße zu stellen und den Arm zu heben, sobald man ein freies Taxi sieht. Unter www.taxispalmaradio.com finden Sie noch mehr Informationen rund um den Taxiservice in Palma, Tarife und ähnliches.