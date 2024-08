Der Sommer auf Mallorca bietet die Möglichkeit, die Sonne und den Strand zu genießen, doch kleine Unannehmlichkeiten können einem den Tag ruinieren. Dazu gehört lästiger Sand, der am Handtuch klebt. Im sozialen Netzwerk Instagram wurde jedoch ein einfacher und kostengünstiger Trick verbreitet, der verspricht, das Handtuch frei von Sand zu halten und das Strandvergnügen deutlich zu verbessern.

Der Schlüssel dazu ist ein Spannbetttuch mit Gummizug an den Ecken. Dieses Utensil, das normalerweise zum Abdecken eines Bettes verwendet wird, verwandelt sich am Strand in eine effektive Barriere gegen Sand. Die Moderatorin und Content-Schöpferin Paula Dalli hat diesen Trick geteilt und gezeigt, wie die Gummibänder des Spannbetttuchs eine Art "Festung" um das Handtuch herum bilden und verhindern, dass Sand mit der Liegefläche in Berührung kommt.

Um sicherzustellen, dass das Laken nicht verrutscht, schlägt Dalli vor, schwere Gegenstände wie Rucksäcke, Sandsäcke oder sogar Strandstühle in die Ecken zu stellen. Außerdem empfiehlt sie, eine leere Wasserflasche mitzunehmen, mit der man sich die Füße abspülen kann, bevor man den von der Plane geschützten Bereich betritt, um zu vermeiden, dass Sand ins Innere gelangt.

Der Trick ist nicht nur einfach, sondern fast für alle machbar, da praktisch jeder ein Spannbetttuch zu Hause hat. Er wird auch als besonders nützlich für Familien mit kleinen Kindern gelobt, die oft am stärksten von Sand betroffen sind.