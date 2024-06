Es war in jeglicher Hinsicht ein "turbulenter" Flug von Deutschland nach Mallorca, den sie erlebt hat: Ballermann-Sängerin Isi Glück. An Bord soll ein anderer Fluggast randaliert und die Crew beleidigt haben. Nach der Landung am Flughafen von Palma de Mallorca sei der Mallorca-Urlauber dann festgenommen worden.

Wie unter anderem die "Bunte" berichtet, hat die 33-Jährige ihrem Ärger danach bei Instagram Luft gemacht. "Heute war es wieder so weit. Da war ein Typ im Flugzeug, den hätte ich am liebsten gegen die Wand gedrückt", teilte die Ballermann-Sängerin demnach in ihrer Instagramstory mit. "Er war die ganze Zeit super laut, schrie durchs Flugzeug und hat das Personal beleidigt."

Die Partysängerin reise oft zwischen Deutschland und Mallorca, ein solches Verhalten habe sie allerdings zum erstem Mal erlebt. Ihren Fans und Followern soll diese Geschichte eine Lehre sein, sagte sie: "Das könnte dem ein oder anderen vielleicht eine Warnung sein."

Isi Glück tritt regelmäßig im der Diskothek Megapark an der Feiermeile Ballermann an der Playa de Palma auf. Darüber hinaus ist sie auch auf Mallorca-Partys in Deutschland vertreten. Seit 2019 ist sie mit Carlos Lucio verheiratet, dem ehemaligen Megapark-Geschäftsführer. Die Sängerin ist außerdem bei der diesjährigen Staffel von "Kampf der Realitystars" zu sehen, die aktuell noch bei RTL2 ausgestrahlt wird. MM hat sie erzählt, was sie bei den Dreharbeiten in Thailand erlebt hat.