Das mallorquinische Dörfchen Lloret de Vistalegre spielte in der Geschichte des deutschen Fußballs eine bislang eher unbedeutende Rolle. Bisher. Am kommenden 14. Juni könnte sich das möglicherweise ändern. In Kooperation mit dem Deutschen Konsulat lädt die Kultur-Finca Son Bauló von Will Kaufmann an diesem Tag alle Fußballfans samt Anhang zu einer Public Viewing Party des EM-Eröffnungsspiels der Nationalmannschaft gegen Schottland. Ab 21 Uhr wird die Begegnung per Live-Stream auf einer Großleinwand übertragen, das Warm-Up auf der Finca vor dem Spiel beginnt jedoch bereits um 17 Uhr.

„Wir haben in den vergangenen Jahren ähnliche Events wie Wahl-Partys veranstaltet, in diesem Jahr kam uns die Idee mit dem Public Viewing zur Fußball-Europameisterschaft in Deutschland”, sagt Will Kaufmann. Die Veranstaltung reduziere sich aber keinesfalls auf das gemeinsame Fußball-Gucken, sondern „soll den Zuschauern auch die Möglichkeit bieten, alte und neue Bekannten wiederzusehen oder kennenzulernen”, so Kaufmann. Und zwar in einem durchweg lockeren und unterhaltsamen Rahmen, fügt er hinzu. Zum Eintrittspreis von 14 Euro gibt es Brezel, Bockwurst, Pellkartoffeln mit Käutercreme sowie Erfrischungsgetränke, Konsul Wolfgang Engster steuert dazu kostenloses Fassbier bei. Das deutsche Fußball-Live-Stream-Event in Son Bauló bekommt zudem geistlichen Beistand, so sind die Vertreter der beiden deutschen evangelischen und katholischen Gemeinden auf der Insel, Pfarrerin Martje Mechels und Pfarrer Holmfried Braun sowie Pfarrer Andreas Falow ebenfalls zugegen, um der DFB-Auswahl die Daumen zu drücken. Und nicht nur das. Die drei organisieren zusammen auch ein Torwand-Schießen, bei dem es für die Sieger kleine Preise zu gewinnen gibt. Und natürlich darf auch das obligatorische Tippspiel nicht vergessen werden. Auch hier winkt demjenigen, der das Endergebnis richtig voraussagt, ein kleiner Preis. Fußball-Eröffnungsspiel Deutschland vs. Schottland per Live-Übertragung auf der Kultur-Finca Son Bauló, Lloret de Vistalegre. Freitag, 14. Juni ab 17 Uhr. Eintritt 14 Euro. Nur mit Anmeldung per Email unter son-baulo@son-baulo.com. Die Teilnehmerzahl ist auf 150 Personen begrenzt.