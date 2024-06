Rund 150 Mitglieder der deutschen Residenten-Gemeinschaft auf Mallorca haben den Auftakt der Fußball-EM und den 5:1-Sieg der deutschen Elf gegen Schottland am Freitag auf der Kulturfinca Son Bauló in Lloret de Vistalegre gefeiert. Zu dem Event geladen hatten Finca-Betreiber Will Kauffmann, das deutsche Konsulat und die beiden deutschen Wochenzeitungen "Mallorca Zeitung" und "Mallorca Magazin".

Und: Das deutsche Fußball-Live-Event hatte auch geistlichen Beistand, so waren die Vertreter der beiden deutschen evangelischen und katholischen Gemeinden auf der Insel, Pfarrerin Martje Mechels und Pfarrer Holmfried Braun sowie Pfarrer Andreas Falow ebenfalls zugegen, um der DFB-Auswahl die Daumen zu drücken. Und nicht nur das. Die drei organisierten zusammen auch ein Torwand-Schießen, bei dem es für die Sieger kleine Preise zu gewinnen gab. Pfarrer Holmfried Braun legte den Schützen an der Torwand den Ball zurecht. Foto: cze Ähnliche Nachrichten EM-Auftakt in Bierkönig und Megapark: So hat die Playa de Palma den deutschen 5:1-Sieg gefeiert Mehr ähnliche Nachrichten Nach dem Torwand-Schießen und dem Essen – Bockwurst, Kartoffeln, Brezeln und von Konsul Wolfgang Engstler spendiertem Freibier – führte Showmaster Paul Gant durch eine Quiz-Veranstaltung, bei der die Gäste von den beiden Zeitungen zur Verfügung gestellte Preise gewinnen konnten. Bei den Fragen ging es natürlich um Fußball, Fußball, Fußball ... Oben v.l.: Alex Sepasgosarian (MM), Moderator Paul Gant, Pfarrer Holmfried Braun, Finca-Betreiber Will Kauffmann, Frank Feldmeier (MZ) und Pfarrer Andreas Falow.

Unten v.l.: Patrick Czelinski (MM), Pfarrerin Martje Mechels, Konsul Wolfgang Engstler und Ciro Krauthausen (MZ). Foto: Nele Bendgens Und apropos Fußball: Ab 21 Uhr wurde das Eröffnungsspiel der deutschen Nationalmannschaft dann im Theater- und Konzertraum der Finca auf Großleinwand übertragen. Die den Gästen deutlich anzumerkende Skepsis zu Beginn der Partie wich ob des tollen Auftritts der Nagelsmann-Elf mit jedem Tor ausgelassener Freude, lautem Jubel und Applaus. Die Kulturfinca Son Bauló zeigt auch die weiteren Spiele der deutschen Fußballnationalmannschaft (Mittwoch, 18 Uhr, gegen Ungarn und Sonntag, 21 Uhr, gegen die Schweiz). Nur mit Anmeldung per Email unter son-baulo@son-baulo.com. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.